Pianistul orădean Thurzó Zoltán a declarat că va încerca să doboare recordul mondial al celui mai lung maraton de cântat la pian

Pianistul orădean Thurzó Zoltán a declarat luni că va încerca să doboare recordul mondial al celui mai lung maraton de cântat la pian, susţinând un concert timp de cinci zile, în perioada 30 noiembrie - 5 decembrie, de... 130 de ore!

Thurzó Zoltán şi-a propus să intre astfel în Cartea Recordurilor cu "Cel mai lung maraton de cântat la clape/pian de către o persoană". El vrea să depăşească recordul actual deţinut de un artist din India, Mrityunjay Sharma, care a cântat 127 de ore, 8 minute şi 38 de secunde, fără întrerupere, conform agerpres.ro

Maratonul muzical se va întâmpla la Oradea, în sala festivă a Universităţii Partium, unde orădenii sau turiştii vor putea să-l vadă pe artist cum performează oricând, de-a lungul celor cinci zile.Pianistul în vârstă de 38 de ani nu este angajat al vreunei instituţii publice, câştigându-şi existenţa exclusiv din concertele private pe care le susţine în ţară şi, mai ales, în străinătate.Din repertoriul său de peste o mie de piese, la maratonul de Cartea Recordurilor va cânta peste 450 dintre ele, printre care şi integrala sonatelor lui Mozart, o premieră în viaţa muzicală din ţara noastră. Pe 5 decembrie, la finalul maratonului, se vor împlini 230 de ani de la moartea lui Mozart."Eu provin dintr-o familie de muzicieni de trei generaţii. Familia noastră este prezentă în acest oraş de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi toţi antecedenţii şi strămoşii mei au stat în Bihor sau la Oradea. Eu sunt generaţia cea mai tânără şi încerc să promovez cu puterile mele arta şi cultura din Oradea", a declarat luni, într-o conferinţă de presă, Thurzó Zoltán.Bunicul lui, Thurzo Sandor, a fost un reputat istoric, muzicolog şi violonist, iar bunica, născută Tyukodi Margit, a fost cântăreaţă de operă.Maratonul va începe pe 30 noiembrie, marţi, la ora 8 şi se va termina sâmbătă, 4 decembrie, la ora 23."La fiecare oră, primesc cinci minute pauză, pe care ori le folosesc, ori le acumulez. Între piese, am 30 de secunde la dispoziţie, pe care tot aşa, pot să le acumulez dacă vreau", a declarat artistul.Practic, pianistul va cânta, va mânca, va dormi şi se va spăla în sala festivă a Universităţii Partium. Planul lui este ca în primele două zile şi jumătate să nu se oprească deloc din cântat, astfel încât să adune timpi mai lungi pentru somn.Pianistul este convins că va reuşi să doboare recordul mondial şi va intra în Cartea Recordurilor. El se pregăteşte intens de mai bine de patru ani şi jumătate, face simulări, cântând după regulile Cărţii Recordurilor. Chiar dacă nu va fi prezent un reprezentant al organizaţiei Guiness, din cauza pandemiei, s-a convenit că este suficient să se trimită înregistrarea concertului de cinci zile, ce va fi filmat cu patru camere diferite. Însă, un observator independent îl va cronometra în permanenţă.Intervalul de timp 30 noiembrie-5 decembrie a fost solicitat de muzician încă din 5 ianuarie 2021 la Guinness World Records şi a primit aprobarea pe 27 aprilie.Pianistul şi-a motivat proiectul prin faptul de a aduce faimă în plus oraşului său, dar şi lui însuşi, în prezent Oradea având un singur record înregistrat (cel mai mare antrenament cu ghete kangoo-jumps).Tot acest demers se va desfăşura sub umbrela Asociaţiei Culturale Classic Arts a pianistului, cu ajutorul soţiei sale şi a unei echipe de 20 de persoane.După acest eveniment, artistul intenţionează să realizeze încă şase manifestări de acest gen, organizate anual, toate având în centrul lor pianul, dar şi să înfiinţeze, în memoria bunicului său, un muzeu particular al tuturor documentelor privind istoria muzicii în Oradea, accesibil tuturor.Pianistul a mai precizat că această încercare nu ar fi putut avea loc fără sprijinul sponsorilor, costurile ridicându-se la 15.000 de euro.