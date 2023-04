Piaţa auto din Europa a avut o creştere puternică în luna martie

Vânzările de autoturisme în Europa au înregistrat o creştere semnificativă în luna martie, când au fost înmatriculate peste un milion de unităţi în UE, pentru prima dată după luna iunie 2021, conform datelor publicate miercuri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.

Această asociaţie, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că 1,422 milioane autoturisme au fost înmatriculate în luna martie 2023 în Uniunea Europeană, Marea Britanie şi ţările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), în creştere cu 26,1% comparativ cu luna martie 2022. Piaţa auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans de 28,8% în ritm anual, până la 1,087 milioane de autoturisme, informează Agerpres.

Toate pieţele auto din UE au înregistrat creşteri puternice în luna martie, în special cele din Spania (creştere de 66,1%) şi Italia (40,7%). În România, înmatriculările de autoturisme au crescut cu 11,1% în ritm anual în luna martie, până la 12.251 de unităţi.

De remarcat însă că baza de comparaţie este foarte redusă, deoarece în luna martie 2022 piaţa auto a fost paralizată de penuria de componente electronice, o situaţie care s-a îmbunătăţit între timp chiar dacă problema nu a fost complet soluţionată.

Automobilele electrice pe baterie au reprezentat 13,9% din totalul înmatriculărilor din UE în luna martie, în creştere comparativ cu luna martie a anului trecut. În schimb, ponderea automobilelor hibride de tip plug-in a scăzut de la 8,8% în luna martie 2022, până la 7,2% în luna martie 2023.

Înmatriculările de autoturisme echipate cu motoare pe benzină continuă să domine piaţa, cu o cotă de 37,5% în luna martie, câştigând chiar teren faţă de luna martie a anului trecut. Automobilele diesel au reprezentat 14,5% din piaţa UE, în scădere faţă de luna martie 2022.

În total, în primul trimestru al acestui an, aproape 2,7 milioane de autoturisme au fost vândute în Uniunea Europeană, în creştere cu 17,9% în ritm anual. Din nou pieţele din Spania (plus 44,5%) şi Italia (plus 26,2%) au înregistrat cele mai mari creşteri, urmate de piaţa din Franţa (plus 15,2%). Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 27,6% în primul trimestru, când au fost înmatriculate 39.966 de autoturisme.

În rândul principalilor constructori auto generalişti, o creştere semnificativă de 35% a înmatriculărilor fost înregistrată de grupul Volkswagen, urmat de grupul Renault, care a înmatriculat 84.759 de autoturisme, în creştere cu 30,4% în ritm anual. Performanţele grupului Renault se datorează în special mărcii Dacia, în cazul căreia înmatriculările au crescut cu 34,9% în ritm anual, până la 49.025 unităţi. În primele trei luni ale anului, au fost înmatriculate 136.829 de autoturisme Dacia, în creştere cu 41,5% în ritm anual.