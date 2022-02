Piaţa de ciocolată din România a crescut cu 10%, în 2021, ajungâng la peste 55 de miliarde de lei

Piaţa de ciocolată din România este estimată în 2021 la 55,2 miliarde de lei, în creştere cu aproximativ 10% faţă de anul precedent, potrivit analiştilor KeysFin, conform Agerpres.

La nivel comparativ, analiza publicată luni relevă faptul că afacerile comercianţilor de ciocolată din România au avansat cu 11%, în 2020 atingând un maximum istoric de 4,1 miliarde de lei, iar producţia locală a scăzut în anul pandemiei cu aproape un miliard, până la 640 de milioane de lei. În general, piaţa de ciocolată (producţie şi comerţ) s-a diminuat cu 10,7% faţă de maximul istoric din 2019, ajungând la 4,8 miliarde de lei în 2020."Piaţa de ciocolată a avut de suferit în 2020, iar pentru 2021 estimăm să crească cu aproximativ 10% la peste 5,2 miliarde de lei. La impactul negativ al pandemiei (în special în producţie) se adaugă şi decizia strategică a Nestle de la începutul anului 2019, de închidere a fabricii de la Timişoara. Reprezentanţii companiei invocau atunci noile tipare de consum şi deficitul de forţă de muncă, într-un mediu competitiv. Prin urmare, în 2020, Nestle şi-a modificat şi domeniul principal de activitate şi a trecut de la codul CAEN 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase la 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun. În cadrul acestei analize, am decis să includem compania în sub-segmentul comerţ al pieţei de ciocolată pentru a putea asigura continuitatea şi consecvenţa datelor", a explicat Diana Florescu, analist economic la KeysFin.Conform analizei citate, pe segmentul de producţie, în 2020, Kandia Dulce S.A. a devenit principalul jucător din piaţă, cu o cifră de afaceri de 141 milioane lei (22,3% din producţie), urmată de Heidi Chocolat (88,8 milioane lei), RAP Confectioney SRL (66 milioane de lei), Mueller & Prietenii (32,5 milioane lei) şi Marco Polo VE SRL (aproape 20 de milioane lei).Pe sub-segmentul comerţ, în perioada analizată, Nestle Romania SRL conducea clasamentul cu afaceri de 933 milioane lei (22,6% din comerţ), urmată de Ferrero Romania SRL (880 milioane lei), Almira Trade SRL (166,6 milioane lei), Pfeiffer & Langen Romania SRL (166 milioane lei) şi Roshen One SRL (123 milioane lei).În ceea ce priveşte resursa umană, datele centralizate de KeysFin arată că numărul de angajaţi a scăzut cu 18% în 2020 faţă de 2019, la 6.300 de salariaţi, precum şi o scădere a cheltuielilor cu personalul de aproape 20%, la 338 milioane de lei.De asemenea, numărul de companii s-a redus cu 1% faţă de 2019, la 774 în 2020, iar dintre acestea 406 au avut profit, 274 au înregistrat pierderi, restul încheind cu un rezultat net nul. Per ansamblu, rezultatul net al pieţei de ciocolată a scăzut cu 11% faţă de 2019, ajungând la 194,6 milioane de lei, în 2020.Pe segmentul datoriilor acestor companii, plăţile restante (incluzând restanţele către furnizori şi către stat) au atins cel mai ridicat nivel din istorie în 2020, înregistrând o creştere cu 54% până la valoarea de 625 milioane de lei. Dintre acestea, restanţele faţă de furnizori au înregistrat cea mai amplă creştere, de 180%, la 192 milioane de lei. În acest context, perioada medie de plată a datoriilor curente s-a majorat cu 5% faţă de 2019 şi a ajuns la 106 zile, în 2020.Conform Institutului Naţional de Statistică (INS), la nivelul anului 2020, un român a consumat, în medie, 206 grame de ciocolată bomboane, rahat şi alte produse zaharoase, pe lună, cu 3% mai mult decât în 2019.Totodată, la sfârşitul primului semestru din 2021, consumul mediu lunar a fost de 208 grame de persoană, după ce, în primul trimestru, ajunsese la 224 grame. În 2016 un român consuma, în medie, 157 de grame de dulciuri/lună (ciocolată, bomboane, rahat şi alte produse zaharoase).Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au avut ca domeniu principal de activitate codul CAEN 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase (Producţie) sau 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase (Comerţ).KeysFin oferă soluţii 100% digitalizate pentru verificarea mediului de business, cu date financiare şi juridice, rapoarte, grafice şi analize actualizate la zi despre companiile din România şi din străinătate, în vederea reducerii riscului comercial.