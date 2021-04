Piaţa de fashion online din România va depăşi valoarea de un miliard de dolari, la sfârşitul anului 2021, potrivit unui raport

Piaţa de fashion online din România va depăşi pragul de un miliard de dolari până la finalul anului 2021, arată estimările incluse într-un raport publicat, recent, de PayU, potrivit Agerpres.

Datele cuprinse în cercetarea de specialitate evidenţiază faptul că veniturile de pe segmentul fashion vor înregistra o creştere anuală de 10%, în perioada 2021 - 2025, la un volum de piaţă de 1,6 miliarde de dolari, până la sfârşitul anului 2025.

La nivelul acestui an, raportul PayU relevă faptul că bugetul pentru cumpărăturile online în aceeaşi categorie se va majora cu 75% şi va trece, pentru prima dată, de un miliard de dolari.

Compania precizează că, în prezent, cumpărătorii români beneficiază de opţiuni special dezvoltate pentru o experienţă de plată cât mai plăcută, două dintre acestea fiind: plata printr-un singur click, "Pay by click" - prin care clientul nu trebuie să mai introducă datele de card şi poate efectua plata doar cu un singur click, respectiv "Instant Money Back" - prin intermediul căreia clientul primeşte banii în maximum 30 de minute de la momentul confirmării returului, un beneficiu unic în Europa.



Potrivit PayU, în România, tranzacţiile plătite cu opţiunea "Pay by click" au ajuns să reprezinte 38% din totalul plăţilor efectuate cu cardul, la sfârşitul anului 2020.



Raportul global al comerţului online "The Next Frontier: cele mai promiţătoare pieţe pentru liderii emergenţi ai comerţului electronic în 2021 şi nu numai" a fost realizat de PayU în 19 ţări, de pe cinci continente, pentru patru sectoare de comerţ electronic unde s-au înregistrat cele mai rapide creşteri: frumuseţe şi cosmetice, produse digitale, modă şi galanterie şi educaţie.



PayU este divizia fintech şi plăţi online a Prosus, un grup global din domeniul online şi unul dintre cei mai mari investitori în tehnologie din lume. Compania este unul dintre cei mai mari jucători din zona fintech, cu investiţii în valoare totală de peste un miliard de dolari, până în prezent.



Prosus este listată atât la Euronext Amsterdam (AEX: PRX), cât şi la JSE Limited (XJSE: PRX), fiind deţinută de Naspers Ltd.



În România, PayU lucrează cu parteneri, precum: Altex.ro, Allianztiriac.ro, eMag.ro, Eventim.ro, Elefant.ro, Fashiondays.ro, Flanco.ro, NNdirect.ro, olx.ro, PCgarage.ro, tazz.ro, Telekom.ro, Vodafone.ro şi alţii.