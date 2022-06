Piaţa Memorandumului din Târgu Mureş nu va fi 'rebotezată' în Gecse Dániel: Decizie definitivă a instanţei

Curtea de Apel Târgu Mureş a hotărât, marţi, printr-o decizie definitivă, anularea hotărârii luată de Consiliului Local în urmă cu un an de schimbare a denumirii Pieţei Memorandumului din Târgu Mureş în Piaţa Gecse Dániel.

Curtea de Apel a decis menţinerea Hotărârii Tribunalului Mureş din data de 23 decembrie 2021, din dosarul 2078/102/2021, prin care s-a dispus anularea Hotărârii de Consiliu Local nr. 154/27.05.2021 privind schimbarea denumirii 'Piaţa Memorandului' în Piaţa Gecse Dániel, şi a Hotărârii de Consiliu Local nr. 155/27.05.2021 privind atribuirea denumirii 'strada Memorandumului' a porţiunii din actuala strada Bradului cuprinsă între strada Vulcan şi strada Alexandru Papiu Ilarian.

"Respinge recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Tg.Mureş şi Primarul Municipiului Târgu Mureş (cu sediu) împotriva sentinţei civile nr. 851/23.12.2021, pronunţată de Tribunalul Mureş, în dosarul nr. 2078/102/2021. Obligă recurenţii în solidar a plata următoarelor sume cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale în recurs: - 500 lei către intimaţii P.I şi E. - 1000 lei către intimata Asociaţia Judeţeană Frăţia a Pensionarilor Mureşeni, -1000 lei către Asociaţia Civiă pentru Demnitate în Europa, -1000 lei către intimata Societatea culturală patriotică Avram Iancu - filiala Tg. Mureş, - 250 lei către intimata N.M.C - 500 lei către intimaţii C. A şi C. C, 2500 lei către intimata I. A. Definitivă. Pronunţată potrivit art. 402 din codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.06.2022", se arată pe portalul Curţii de Apel Târgu Mureş, potrivit Agerpres.ro.

Hotărârea Consiliului Local a fost atacată în justiţie de locuitori de pe cele două străzi vizate de schimbarea numelui, precum şi de unele asociaţii şi fundaţii, printre care şi Asociaţia Civică Pentru Demnitate în Europa (ADEC), înfiinţată de fostul jurnalist Dan Tănasă, actual deputat de Mureş al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR).

Filiala Mureş a AUR a salutat, printr-un comunicat de presă transmis AGERPRES, decizia Curţii de Apel şi l-a criticat pe primarul târgumureşean Soos Zoltan pentru iniţiativa schimbării numelui Pieţei Memorandumului.

"Încă o dovadă că primarul municipiului Târgu Mureş nu doreşte dezvoltarea oraşului ci doar separatism şi conflict etnic. Astăzi, un complet de judecată al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Târgu Mureş a dispus menţinerea deciziei Tribunalului şi a anulat Hotărârile de Consiliu Local prin care se dorea schimbarea denumirii Pieţei Memorandumului în piaţa Gecse Daniel! Nu vom tolera astfel de teme false şi nu vom accepta continuarea acestor abordări prin care primarul 'independent' Soos Zoltan doreşte să marcheze etnic teritoriul din Târgu Mureş. Suficient au fost alimentate aceste probleme, ne dorim realizări durabile, investiţii şi proiecte de dezvoltare! Oraşul arată deplorabil, iar noi în continuare ne confruntăm cu probleme precum plăcuţe bilingve, redenumiri şi schimbări de străzi", se afirmă în comunicatul AUR Mureş, într-un comunicat de presă.

AUR Mureş i-a felicitat pe toţi locuitorii celor două străzi "pentru curajul şi demnitatea de care au dat dovadă", precum şi asociaţiile, fundaţiile şi consilierii locali care s-au implicat în această acţiune juridică.

"După 130 de la supliciul marilor ardeleni, Mişcarea Memorandistă este omagiată şi apărată la Târgu Mureş", se adaugă în comunicatul AUR Mureş, în care se mai menţionează că organizaţia va "taxa orice derapaj etnic" prin mijloacele legale şi prin pârghiile constituţionale din România.

Hotărârea de schimbare a numelui Pieţei Memorandumului, care data din 1986, a fost luată în Consiliul Local Târgu Mureş, în mai 2021, cu 13 voturi pentru şi 8 împotrivă, propunerea în acest sens venind iniţial din partea Bisericii Reformate.

Memorandumul şi Mişcarea Memorandistă au reprezentat, la sfârşitul secolului XIX, cel mai însemnat act politic al românilor din Transilvania, în care era denunţată politica de maghiarizare dusă de guvernele de la Budapesta şi lipsa unui tratament egal pentru toate naţiunile conlocuitoare din Austro-Ungaria. Memorandumul a fost un document înaintat împăratului Franz Joseph, publicat şi distribuit şi la nivel internaţional pentru a fi semnalată situaţia românilor ardeleni, însă a fost ignorat de monarhul austro-ungar şi respins de către Parlamentul şi guvernul de la Budapesta, iar fruntaşii politici români au fost judecaţi şi condamnaţi la închisoare.

Gecse Dániel a fost un medic epidemiolog şi filantrop care a trăit în Târgu Mureş în prima parte a secolului XIX, care s-a remarcat prin tratarea gratuită a bolnavilor şi combaterea epidemiilor din acea perioadă. El a fost şi o personalitate a comunităţii reformate din oraş din secolul XIX.