Piaţa românească a serviciilor de consultanţă în management este estimată la 250 milioane de euro spune şeful unei firme de consultanţă

Piaţa românească a serviciilor de consultanţă în management este estimată în prezent la 250 milioane euro, la jumătate din piaţa din Polonia, şi este aşteptată să crească cu circa 10% în acest an, cu o concentrare şi mai mare în zona de digitalizare şi e-learning, a declarat, pentru News.ro, Kurt Weber, directorul general al firmei de consultanţă Horváth & Partners Romania, potrivit news.ro.

În 2019, piaţa a crescut, principalul catalizator fiind perioada de creştere prin care a trecut economia românească, potrivit lui Weber.

”Anul 2019 a fost marcat de creştere pe segmentul de consultanţă în management, iar în prezent piaţa acestor servicii se situează la o valoare de aproximativ 250 milioane euro, cam la jumătate din piaţa poloneză. Principalul catalizator a fost perioada de creştere economică pe care am traversat-o şi care credem că va continua şi anul acesta, chiar dacă probabil într-un ritm mai puţin alert”, a spus Weber.

Cele mai multe solicitări de consultanţă au fost legate de sfera de tehnologie, de adoptare şi implementare a unor noi aplicaţii ce ţin de digitalizare şi RPA (robotizare). De asemenea, multe companii au avut nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea modelelor de business, a proceselor sau pentru organizarea unor departamente cheie cum sunt producţia, logistica, vânzările.

”Consultanţa în strategie şi inovaţie, pe fondul intrării pe noi pieţe sau al lansării de produse şi servicii, a fost la rândul său solicitată în 2019. Panta ascendentă a cererii a fost determinată şi de nevoia de consultanţa în management fiscal destinat creşterii profitabilităţii, a eficienţei companiilor şi a alocării corecte a cash-flow-ului”, a afirmat directorul general.

El atrage însă atenţia că dezvoltarea pieţei de consultanţă este strâns legată de modul în care jucătorii vor reuşi să depăşească principalele obstacole atât din partea de cerere, cât şi din partea de ofertă. Însă, referitor la cerere, piaţa locală de consultanţă este limitată.

Companiile mari reprezintă catalizatorul cererii

”Companiile mari reprezintă, desigur, catalizatorul cererii pentru serviciile noastre, în timp ce vedem, în ultima perioadă, un interes în creştere, dar timid, din partea companiilor familiale antreprenoriale. Acest ultim lucru mi se pare îmbucurător, având în vedere că pe piaţa noastră principală, Germania, segmentul acesta are o pondere semnificativă din proiectele pe care le livrăm. Cred ca este uşor să spunem că antreprenorii locali au un apetit redus pentru consultanţă din cauza unei înţelegeri limitate a valorii adăugate pe care noi o putem aduce. Însă am convingerea că este rolul nostru să explicăm cât mai eficient şi direct, la firul ierbii, valoarea pe care o generăm prin munca noastră. Cred că acesta este una din cheile de boltă pentru dezvoltarea cererii, pe care o putem construi doar cu oamenii potriviţi”, a spus Weber.

Totodată, celălalt obstacol important pentru dezvoltarea pieţei este disponibilitatea resurselor calificate. Directorul general a atras atenţia că tinerii români, cu care firma discută, sunt, în general, foarte valoroşi şi ambiţioşi, dar exodul din ultimii ani a pus presiune pe piaţa muncii.

”Din păcate, exodul de creiere din ultimii ani a generat o volatilitate foarte mare în piaţa muncii, ceea ce face ca numărul de tineri interesaţi şi interesanţi de şi pentru consultanţa de management să fie foarte scăzut. De asemenea, investiţia în dezvoltarea noilor colegi, ulterior angajării, este masivă. În contrast cu obstacolul legat de nivelul de cerere a pieţei, pe care să zicem că îl putem influenţa noi, acest fenomen din piaţa muncii din păcate îl putem influenţa doar într-o măsură mică”, a afirmat Weber.

În 2020, piaţa este aşteptată să aibă un avans asemănător cu cel de anul trecut, iar cele mai multe solicitări pentru consultanţa de management vor veni din industriile de petrol şi gaze, bancară, energie şi telecom.

Concentrare şi mai mare în zona de digitalizare

”Din estimările mele, piaţa locală a consultanţei în management va avea un parcurs similar cu cel din 2019, deci aş aprecia că vom asista tot la o creştere de circa 8%-10%, cu o concentrare şi mai mare în zona de digitalizare şi e-learning. Suntem într-o eră a tehnologizării şi pe acest segment deja suntem într-un punct în care marile companii nu îşi permit să nu investească, pentru că este crucial să nu rămâi în urma valului. În 2020, cele mai multe solicitări pentru consultanţa de management vor veni din industriile de petrol şi gaze, bancară, energie şi telecom”, a zis directorul general.

De asemenea, va exista un flux crescut de proiecte pe zona de vânzări, tehnologizare şi fuziuni şi achiziţii (M&A) şi, cel mai probabil, va creşte cererea şi din partea industriei imobiliare, pe segmentul rezidenţial de lux. O altă tendinţă importantă este majorarea costului forţei de muncă, în contextul digitalizării, care este posibil să genereze investiţii în IT, automatizări şi creşterea performanţei la nivel de producţie.

”Piaţa românească de consultanţă în management are un potenţial foarte mare de dezvoltare. În prezent, ne apropiem de aproape 250 milioane euro, în condiţiile în care Marea Britanie şi Germania se află undeva la 20 – 30 miliarde euro”, a mai spus Weber.

În ce priveşte o posibilă recesiune economică globală, efectele asupra României şi rolul consultanţei în această ecuaţie, specificul proiectelor de consultanţă se schimbă pe parcursul unei recesiuni.

În recesiune, concentrarea companiilor se schimbă de la creşterea vânzărilor la gestionarea cheltuielilor

”Într-o recesiune, concentrarea companiilor se schimbă de la creşterea vânzărilor la gestionarea cheltuielilor operaţionale, întrucât intră în modul de „supravieţuire”. Acest nou scop are un impact direct şi masiv asupra cererii din piaţa de consultanţă de management, proiectele de consultanţă fiind printre primele care sunt eliminate din bugete în contextul unei crize. Cu toate acestea, noua concentrare a companiilor generează cerere pentru proiecte de eficientizare a proceselor, reducere a cheltuielilor operaţionale, redimensionare a organigramei etc. Cu alte cuvinte, o firmă de consultanţă se pregăteşte de recesiune prin angajarea unor specialişti în domeniul restructurării şi redresării businessurilor”, a spus Weber.

Weber a subliniat că mereu a fost optimist în ceea ce priveşte perspectivele pe termen lung ale României, atât timp cât nu există derapaje foarte mari generate de politici fiscale agresive. Totodată, el atrage atenţia că rata de propagare a populismului este cea mai mare ameninţare globală.

”Suntem norocoşi cu poziţionarea noastră geopolitică şi avem un decalaj încă foarte mare faţă de Occident, ceea ce înseamnă că, pe termen lung, putem doar să creştem. Un factor foarte important, dacă nu decisiv, asupra dezvoltării ţării noastre este evoluţia Uniunii Europene post-Brexit. În mod cât se poate de evident, toate ţările Uniunii sunt favorizate de existenţa ei, însă este foarte uşor ca populismul să argumenteze altminteri. Sperăm ca rata de propagare a populismului să se reducă în anii următori. Cred că este cea mai mare ameninţare globală”, a spus directorul general.

Referitor la costurile din domeniul consultanţei, valoarea medie a proiectelor Horváth&Partners Romania se ridică la 60 – 70.000 euro. În general, la nivel de piaţă, companiile alocă sub 5% din cifra de afaceri proiectelor de consultanţă în management.

Un proiect de redefinire a modelului operaţional al unei companii mari, 1 milion euro

”Noi nu avem pachete de consultanţă, pentru că serviciile pe care le oferim variază foarte mult în funcţie de client şi de proiect în sine. De exemplu, un studiu de piaţă din care un client îşi doreşte să înţeleagă anumite tendinţe şi/ sau să dimensioneze piaţa pentru un anumit produs sau serviciu, ar putea să genereze onorarii de 15 - 20.000 euro. La polul celălalt, un proiect de redefinire a modelului operaţional al unei companii mari, care presupune şi implementarea acestuia, ar putea genera onorarii de peste 1 milion euro”, a afirmat Weber.

În prezent, clienţii mari din România sunt puţini şi majoritatea fac parte din Top 20 mari companii, cu precădere jucători din industria bancară, energie, petrol şi gaze, producţie, utilităţi. Weber atrage atenţia că succesul pe această piaţă ţine foarte mult de relaţia pe care construită cu clientul, care se bazează foarte mult pe rezultatele avute.

”Cam 60% - 70% dintre proiectele pe care le gestionăm în prezent sunt pentru clienţi recurenţi. De-a lungul timpului am lucrat şi continuăm să lucrăm cu Romgaz, BCR, Raiffeisen Bank, OMV-Petrom, Alpha Bank, Renault-Dacia, Metro, CEZ, E.On, Continental AG, Azomureş, Hidroelectrica etc., companii cu care am colaborat în perioade diferite şi în proiecte diverse. În general, clienţii noştri au cifre de afaceri care depăşesc 25 milioane euro, dar am avut proiecte şi cu organizaţii mai mici. Cred că pentru a putea contracta servicii de consultanţă la nivel profesionist, o companie ar trebui să aibă o cifră de afaceri de cel putin 10 milioane euro”, a spus directorul general.

De regulă, nevoia de consultanţă devine evidentă când lucrurile sunt mai complicate, iar compania se confruntă cu riscuri mai mari. Aceste situaţii apar când vorbim de investiţii mai mari, decizii de a intra pe alte pieţe, de a oferi noi servicii, când o firmă iese din zona de confort, când se schimbă piaţa pe care activează.

”Astfel că, de multe ori o companie mică priveşte consultanţa în management ca pe o activitate specifică marilor jucători, ca pe un lucru bun la care să te gândeşti în viitor, ca pe ceva ce nu vizează prezentul, fără să-şi dea seama că este un demers de natură să crească exponenţial profitabilitatea şi eficienţa unei organizaţii. Referitor la raportul dintre investiţie şi rezultate, am constatat că majoritatea clienţilor au în vedere o recuperare a investiţiei de sub un an pentru serviciile de consultanţă. Cu alte cuvinte, aşteptarea clienţilor este ca proiectele de consultanţă să “îşi scoată banii” în mai puţin de un an, generând beneficii cuantificabile pentru organizaţie imediat după implementarea recomandărilor consultantului”, a afirmat Weber.