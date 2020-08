Picu Apostol Roman este candidatul PPU (social-liberal) pentru Primăria Municipiului Galați

Picu Apostol Roman, viceprimarul Galațiului, este candidatul propus de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) pentru Primăria Municipiului Galați.

Anunțul candidaturii sale a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat deputatul umanist Eugen Durbacă și Liviu Bogdan Ciucă, liderul filialei Galați a PPU (social-liberal), care s-a alăturat recent echipei umaniste.

„Este o zi importantă pentru mine. O dată, datorită depunerii candidaturii mele sub sigla Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) și, în al doilea rând, pentru ca sunt susținut de doi oameni importanți, care și-au pus inima pe tavă, susținându-mă în acest demers. Au venit alături de mine și m-au copleșit cu aceste aprecieri. Se materializează ceea ce visam de mult timp. În ultimii ani am pus umărul și am contribuit la realizările pe care le avem în Galați. Acum, vom merge pe continuitate, să ne suflecăm mânecile și din data de 28 septembrie să ne apucăm de treabă și să continuăm proiectele existente. Personal, faleza Dunării este proiectul meu de suflet”, a transmis Picu Apostol Roman.

Liviu Bogdan Ciucă, liderul umanist gălățean, a subliniat două trăsături definitorii pentru Picu Apostol Roman, sensibilitatea și apropierea de oameni.

„El reprezintă o poveste de succes. Într-o zi s-ar putea chiar scrie o carte. Vine de jos, din cartier. Încă locuiește acolo. Este omul oamenilor din cartier. Nu s-a schimbat și asta este uimitor. A muncit mult. Mă bucur că în politică sunt oameni care își păstrează sensibilitatea. Oamenii îl cunosc și îl iubesc, iar pentru noi este onorant să avem un asemenea candidat”, a spus Liviu Bogdan Ciucă.

Deputatul PPU (social-liberal) Eugen Durbacă a arătat creșterea spectaculoasă a organizației gălățene a umaniștilor, care doar în municipiul Galați numără aproape 2.000 de membri și s-a arătat încrezător în rezultatul de la alegerile locale.

„Suntem multumiți și onorați că Picu a acceptat să candideze din partea noastră. Pe noi ne leagă partidul umanist de 15 ani. Ne așteaptă o muncă fantastică. Cred și sper din tot sufletul că vom obține un scor bun (...) Principala noastră problemă este timpul, care este destul de scurt, dar suntem pregătiți”, a conchis Eugen Durbacă.

PPU (social-liberal) va anunța în cursul săptămânii viitoare și numele candidatului propus pentru Consiliul Județean Galați.