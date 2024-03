Piedone a luat la picior târgurile Capitalei: Am avut parte și de gogoși!.. să protejăm țara de gogoșile gogomanilor politicii otrăvite!

Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei, a anunțat că a fost azi prin Târgul Vitan pentru a strânge semnăturile necesare pentru înscrierea în cursă. El le-a cerut susținătorilor lui să semneze pentru el pentru a ”să protejăm țara de gogoșile gogomanilor politicii otrăvite!”

”Bucureștenii m-au invitat în târgul din Vitan, iar eu și echipa mea am acceptat cu bucurie!

Mi-am așezat măsuța roz la o răscruce și m-am bucurat de susținerea oamenilor buni!

Am discutat și am mai rezolvat câte o problemuță direct prin stație, am primit îmbrățișări și pupici, am cumpărat flori și am oferit flori, am făcut poze și am râs, am adunat semnături pentru candidatura la Primăria Capitalei și m-am revăzut cu oameni dragi!

Am avut parte și de gogoși! Doamnele de la gogoșărie mi-au adus gogoși aromate! Am gustat din ele împreună cu oamenii buni și am decis, laolaltă, să protejăm țara de gogoșile gogomanilor politicii otrăvite!

Oamenii buni mi-au trimis în dar și un lăutar care mi-a dedicat frumoase cântece de pahar

M-am energizat cu bunătatea oamenilor și m-am simțit ca acasă!

Vă iubesc și vă mulțumesc, tuturor!

Uniți și protejați de Bunul Dumnezeu, vom birui pe 9 iunie și vom scăpa Bucureștiul de necazuri !

Cu respect, Piedone”, a scrie el pe pagina lui de facebook.