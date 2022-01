Piesa 'Levitating', cântată de Dua Lipa, a avut cele mai multe accesări online în SUA în 2021

Piesa „Levitating” cântată de interpreta engleză Dua Lipa a fost melodia cu cele mai multe accesări online în SUA în 2021 şi melodia cel mai des difuzată la posturile de radio, iar „Dangerous” al cântăreţului country Morgan Wallen a fost cel mai ascultat album, potrivit unei analize MRC Data.

MRC Data a întocmit clasamentele în baza datelor colectate în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 decembrie 2021, conform news.ro.

Consumul total de albume a crescut anul trecut în Statele Unite cu 11%, vânzarea de albume a crescut pentru prima dată în decurs de un deceniu, vânzările de viniluri le-au depăşit în premieră pe cele de CD-uri, iar streamingul on-demand a crescut cu 10%.

„Dangerous: The Double Album” este al doilea album de studio al lui Wallen şi a fost lansat pe 8 ianuarie 2021. A încheiat anul cu 3,226 milioane de unităţi vândute în SUA. Cea mai mare parte din total e reprezentată de activitatea online. Este primul album country care încheie anul pe primul loc în contorizarea MRC Data de la „Fearless” al lui Taylor Swift în 2009.

Anul 2021 a fost al şaselea consecutiv în care un artist solo este autorul albumului de top, după Lil Baby - „My Turn” (2020), Post Malone - „Hollywood’s Bleeding” (2019), Drake - „Scorpion” (2018), Ed Sheeran - „÷” (Divide) (2017) şi Drake - „Views” (2016).

În 2015, primul loc a fost ocupat de „25” al cântăreţei Adele.

MRC Data (foste Nielsen SoundScan şi Nielsen Music Products) a început monitorizarea vânzărilor muzicale în 1991. Vânzările, streamingul şi cifrele radio compilate sunt folosite pentru topurile săptămânale Billboard.

Top 10 albume 2021 în SUA (din punct de vedere al totalului echivalent unităţilor)

1. Morgan Wallen, „Dangerous: The Double Album” (3,226 milioane unităţi)

2. Olivia Rodrigo, „Sour” (2,856 milioane unităţi)

3. Drake, „Certified Lover Boy” (1,970 milioane unităţi)

4. Adele, „30” (1,936 milioane unităţi)

5. Pop Smoke, „Shoot for the Stars Aim for the Moon” (1,533 milioane unităţi)

6. Doja Cat, „Planet Her” (1,510 milioane unităţi)

7. The Kid LAROI, „F*ck Love” (1,505 milioane unităţi)

8. Justin Bieber, „Justice” (1,473 milioane unităţi)

9. Dua Lipa, „Future Nostalgia” (1,403 milioane unităţi)

10. The Weeknd, „After Hours” (1,342 milioane unităţi)

„Dangerous: The Double Album” a fost şi albumul cu cele mai multe accesări online anul trecut. Piesele incluse pe disc au fost accesate de 3,94 de miliarde de ori.

„Levitating” al cântăreţei Dua Lipa a fost cel mai accesat cântec în 2021 în SUA, cu 804,71 milioane de accesări on-demand audio şi video. În termeni audio, este de asemenea cel mai accesat single, cu 626,56 de milioane de accesări.

Cel mai accesat cântec în anul 2020 a fost „The Box” al lui Roddy Ricch, cu 1,32 de miliarde.

Top 10 cântece cu cele mai multe accesări online în SUA (audio şi video)

1. Dua Lipa, „Levitating” (804,71 milioane)

2. Olivia Rodrigo, „Drivers License” (761,58 milioane)

3. Olivia Rodrigo, „Good 4 U” (709,79 milioane)

4. Lil Nas X, „Montero (Call Me by Your Name)” (684,90 milioane)

5. The Kid LAROI & Justin Bieber, „Stay” (679,90 milioane)

6. The Weeknd & Ariana Grande, „Save Your Tears” (677,91 milioane)

7. Masked Wolf, „Astronaut in the Ocean” (609,90 milioane)

8. Doja Cat featuring SZA, „Kiss Me More” (599,06 milioane)

9. Lil Nas X & Jack Harlow, „Industry Baby” (597,80 milioane)

10. Polo G, „Rapstar” (572,96 milioane)

Top 10 cântece cu cele mai multe accesări online în SUA (audio)

1. Dua Lipa, „Levitating” (626,56 milioane)

2. Olivia Rodrigo, „Drivers License” (595,21 milioane)

3. Olivia Rodrigo, „Good 4 U” (579,61 milioane)

4. The Weeknd & Ariana Grande, „Save Your Tears” (558,16 milioane)

5. Glass Animals, „Heat Waves” (517,98 milioane)

6. Doja Cat featuring SZA, „Kiss Me More” (500,07 milioane)

7. Polo G, „Rapstar” (487,46 milioane)

8. The Kid LAROI & Justin Bieber, „Stay” (486,45 milioane)

9. Lil Nas X, „Montero (Call Me by Your Name)” (470,20 milioane)

10. Masked Wolf, „Astronaut in the Ocean” (452,21 milioane)

„Levitating” a fost şi cel mai difuzat cântec la posturile de radio americane, potrivit raportului MRC Data.

Pentru al doilea an consecutiv, grupul k-pop BTS a condus topul vânzărilor digitale pentru un single, cu „Butter”, care a fost descărcat de 1,89 de milioane de ori.