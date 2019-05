Piesele cântate la Festivalul de la Woodstock vor apărea pe un box set special

Toate cele 432 de piese care au fost interpretate la festivalul de muzică Woodstock vor apărea pe un box set special, care marchează împlinirea a 50 de ani de la prima ediție a evenimentului, relatează nme.com potrivit mediafax.

Materialul, intitulat "Woodstock 50 - Back To The Garden: The Definitive Anniversary", va fi lansat în luna august. Cele 432 de cântece - dintre care 276 nu au mai fost lansate anterior - vor fi prezentate pe 38 de CD-uri.

"Woodstock 50 - Back To The Garden: The Definitive Anniversary" are o durată de aproape 36 de ore și cuprinde toate prestațiile din festival, aranjate în ordine cronologică. Acestea vor fi însoțite de o copie Blu-ray a filmului documentar "Woodstock", o copie a programului original, o curea de chitară, două afișe ale festivalului, o retipărire a unui jurnal anonim din timpul evenimentului, fotografii tipărite realizate de Henry Diltz și eseuri semnate de istoricul muzical Andy Zax, jurnalistul Jesse Jarnow și criticul Ellen Sander.

Colecția va include și o copie a lucrării "Woodstock: 3 Days of Peace & Music". Cartea este scrisă de Michael Lang, cofondatorul festivalului.

Box set-ul "Woodstock 50 - Back To The Garden: The Definitive Anniversary" va fi disponibil în 1.969 de exemplare. Materialul va avea și versiuni mai restrânse, de zece, cinci sau trei CD-uri.

Festivalul de la Woodstock a avut loc între 15 și 17 august 1969, în Catskill Mountains, la nord-vest de New York, și a avut un public de peste 400.000 de spectatori. Evenimentul a mai avut parte de ediții aniversare, în 1979, 1989, 1994, 1999 și 2009.