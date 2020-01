Piesele interpretate de Demi Lovato şi Camila Cabello pe scena Grammy au înregistrat milioane de accesări online

Piesele interpretate de Demi Lovato şi Camila Cabello pe scena galei Grammy, care a avut loc duminică seară la Los Angeles, au înregistrat milioane de accesări online în decurs de 24 de ore, potrivit datelor BuzzAngle şi Spotify, scrie news.ro.

Melodia „Anyone”, pe care Lovato a interpretat-o cu greu în timpul ceremoniei, după un început fals, a fost cea mai descărcată piesă în SUA în ziua galei Grammy, cu peste 11.500 de unităţi vândute duminică şi peste 27.000, în 24 de ore de la gală. În ziua de după Grammy, „Anyone” a fost accesată online de 2 milioane de ori (creştere de 600%).

„First Man”, pe care Camila Cabello a dedicat-o tatălui ei, prezent la gala Grammy, a fost vândută în 6.159 de unităţi în ziua galei şi în 11.400 de unităţi (creştere de 900%), în 24 de ore de la ceremonie. Astfel, ea a fost accesată de 1,4 milioane de ori în 24 de ore. Spotify a transmis că accesările piesei au crescut cu peste 1000% după gală.

Versiunea de studio a piesei „Higher” a lui DJ Khaled, omagiu adus lui Nipsey Hussle, a înregistrat, de asemenea, o creştere în vânzări, cu 740%.

„Underdog” a cântăreţei Alicia Keys şi „When the Party’s Over” a lui Billie Eilish, interpretate pe scena Grammy, au avut creşteri de vânzare de peste 900%, iar „It’s So Hard to Say Goodbye” cântată de Boyz II Men & Alicia Keys în memoria lui Kobe Bryant a înregistrat o creştere de 200% în ziua galei şi de 107%, în următoarele 24 de ore.

Vânzarea albumelor câştigătorilor Grammy a crescut cu 153% în 24 de ore de la eveniment. Cea mai mare creştere a fost înregistrată de „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al lui Billie Eilish - 415%.