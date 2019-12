Piesele Roxette au fost cu 770% mai ascultate în stream online după moartea solistei Marie Fredriksson, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pentru muzica trupei suedeze în playlist, potrivit Mediafax.

Fanii trupei Roxette au reacționat la vestea morții solistei Marie Fredriksson ascultând piesele care i-au făcut celebri pe suedezi, arată cifrele publicate de Nielsen Music.

O creștere de 770% a activității de streaming pentru melodiile Roxette a fost înregistrată în Statele Unite în zilele de 10 și 11 decembrie, față de cele două zile anterioare. Vestea morții solistei Roxette a apărut pe 10 decembrie.

În zilele de 10 și 11 decembrie nu mai puțin de 4 milioane de solicitări online (audio și video) au fost înregistrate pentru melodii Roxette. față de numai 514.000, câte erau înregistrate pe 8 și 9 decembrie.

Solista Marie Fredriksson a murit la 61 de ani, în dimineața zilei de 9 decembrie, ca urmare a unei boli cu care a era diagnosticată de mult timp.

Citește și: Haddaway, O-Zone şi Milli Vanilli Experience, la 'Revelion 2020. Disco Night Fever' din Piaţa Constituţiei

Formată la începutul anilor '80, Roxette a devenit rapid una dintre cele mai iubite trupe pop, iar piese precum "The Look", "Dressed for Success", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love", "Joyride" şi "Milk and Toast and Honey" au făcut înconjurul lumii, fiind considerate în prezent adevărate "evergreen-uri".

Marie Fredriksson şi Per Gessle s-au întâlnit pentru prima dată în Halmstadt (Suedia), la sfârşitul anilor '70, primul album Roxette - "Pearls of Passion" - fiind lansat câţiva ani mai târziu, în octombrie 1986. Au urmat alte albume de studio, compilaţii, un album de remixuri şi opt albume video, cărora li se adaugă peste 40 de single-uri şi tot atâtea videoclipuri.

Cu o colecţie impresionantă de hituri, duoul suedez a reuşit să domine clasamentele muzicale în anii '90, dar şi mult după, înregistrând, de-a lungul timpului, vânzări de peste 75 de milioane de discuri.

Trupa Roxette a susținut trei concerte în România, ultimul fiind în 2015.