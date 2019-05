PILDA lui Liviu Dragnea: 'Dacă vrei să mănânci roşii sănătoase, iau cinci roşii şi sunt mai mulţumit'

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, referindu-se la creşterea preţurilor la legume, invocată în raportul BNR privind inflaţia, că preţurile nu pot fi micşorate. În ceea ce priveşte legumele, el a afirmat că, dacă vrei să mănânci zece roşii cu gust de rumeguş, le cumperi mai ieftin, iar dacă vrei să mănânci roşii sănătoase, cumperi cinci şi eşti mai mulţumit, conform News.ro.

"Noi nu putem micşora preţurile, nu există măsuri administrative prin care să micşorezi preţurile, dar luăm măsuri ca să temporizăm ROBOR, care nu mai e ROBOR, e un alt indice şi va genera dobânzi mai mici la credite. Pe de altă parte, preţurile la energie şi la gaze să fie plafonate, iar în ce priveşte preţurile la legume, am mai spus-o şi o spun în continuare, oamenii aceştia vând cu un preţ ca să îşi acopere cheltuielile şi să aibă un profit ca să înfiinţeze următoarea cultură. Dacă vrei să mănânci zece roşii cu gust de rumeguş, foarte bine, le iei mai ieftin. Dacă vrei să mănânci roşii sănătoase, iau cinci roşii şi sunt mai mulţumit. Dacă n-ar fi roşiile româneşti pe piaţă, ceilalţi care le importă ridică preţul", a declarat Dragnea.

În ceea ce priveşte pognoza de inflaţie anunţată de BNR, liderul PSD a afirmat: "Nu comentez, că nu sunt comentatorul BNR. Ştiu că BNR are nişte comentatori foarte buni şi foarte isteţi. Nu vreau să comentez acest lucru şi în general nu vreau să comentez previziunile niciunei instituţii. S-a dovedit până acum, din fericire pentru români, că ceea ce am prognozat noi în programul de guvernare s-a confirmat în realitate. Ceea ce spuneau ei, de exemplu UE sau Comisia Europeană, că o să avem o creştere economică de 3,3%, uite că am avut 5,1%, alte agenţii de rating, 3,8, 3,5, 3,9. An de an, Consiliul Fiscal spunea că o să avem 4, în fiecare an ni se spunea că o să fie foarte rău, dar realitatea programului nostru de guvernare arată că românii o duc mai bine şi creşterea economică e mai mare, deci nu vreau să comentez previziunile nimănui.

Banca Naţională a României (BNR) a crescut de la 3% la 4,2% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a mărit, de la 3,1% la 3,3%, prognoza pentru decembrie 2020, în contextul în stimularea cererii interne peste potenţialul economiei şi creşterea preţului petrolului la nivel internaţional au pus presiune pe inflaţie, a anunţat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Avansul ratei inflaţiei a fost determinat, în principal, de scumpirea a legumelor.

„Pe plan local, recolta a fost afectată de seceta din intervalul august-octombrie 2018, care a generat deficite de ofertă în cazul cartofilor şi al altor legume şi importuri peste mediile sezoniere în lunile de iarnă”, potrivit raportului BNR. Fiindcă acest fenomen s-a produs într-un moment de depreciere a monedei locale faţă de euro, dar şi pe fondul creşterii generalizate a preţurilor legumelor în statele membre UE, preţurile la nivel local pentru aceste produse au avut, luna martie, cea mai mare creştere din ultimii şapte ani: 35%" se arată în raportul făcut public joi de BNR.

Stimularea cererii interne peste potenţialul economiei şi creşterea preţului petrolului au pus presiune pe inflaţie, a precizat guvernatorul Mugur Isărescu.

”Avem o stimulare a cererii peste ce poate economia să ducă. Apoi, avem factori externi, pe care nu putem să-i controlăm, precum creşterea preţului petrolului la nivel internaţional”, a spus Isărescu.