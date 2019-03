Pintea, după negocierile cu Sanitas: 'Am avut o discuție constructivă și consider că nu trebuia să ajungem la pichetări pentru a avea acest dialog'

Sorina Pintea a declarat, după întâlnirea cu liderii Sanitas care au pichetat Ministerul Sănătății, că o parte din revendicări sunt deja cunoscute și discutate, iar negocierea contractului colectiv de muncă va fi reluată. Pintea a mai spus că nu era nevoie de pichetări pentru a avea un dialog, potrivit mediafax.

“O parte din revendicările pe care salariații din Sănătate le-au prezentat azi sunt cunoscute de Ministerul Sănătății și discutate, de altfel, cu liderii organizațiilor încă de la începutul anului. Negocierea Contractului Colectiv de Muncă, unul din punctele de pe ordinea de zi, va fi reluată. Ea a fost suspendată la solicitarea sindicatelor. Există o serie de revendicări care nu fac obiectul discuției cu Ministerul Sănătății și de aceea le voi înainta colegilor din Guvern și le vom discuta, având în vedere cerințele pe care liderii de sindicat le-au prezentat astăzi (miercuri, n.r)”, spus Sorina Pintea, ministrul Sănătății, după întâlnire.

Potrivit unui comunicat transmis de Minister, în anul 2018, Guvernul Romaniei a aprobat majorarea salariilor din sistemul sanitar, în prezent acestea „fiind competitive cu cele din Uniunea Europeană”.

„Dorim ca pacientul să fie cât mai bine îngrijit. Eu cred că astăzi (miercuri, n.r.) am avut o discuție constructivă și consider că nu trebuia să ajungem la pichetări pentru a avea acest dialog. Dar mă bucur că am putut să am discuții directe și sincere cu liderii de sindicat din teritoriu care au pichetat astăzi Ministerul Sănătății. Suntem parteneri”, a mai spus Sorina Pintea.

Peste 200 de sindicalişti de la Sanitas au protestat, miercuri, în fața Ministerului Sănătății, fiind nemulţumiţi de scăderea sporurilor salariale din sistemul medical.

Sindicaliștii Federației Sanitas sunt nemulțumiți de Legea-cadru privind salarizarea bugetară, care, spun ei, nu a oferit venituri corespunzătoare și echitabile tuturor categoriilor profesionale angajate în sistem, iar actele normative apărute ulterior, care ar fi trebuit să corecteze omisiunile și discrepanțele, nu fac decât să le accentueze și să sporească nemulțumirile angajaților.

Potrivit acestora, luna ianuarie 2019 nu a adus creșteri reale de venituri salariaților care urmau să beneficieze de acestea – conform Legii 153/2017, iar celor care au beneficiat de creșteri salariale în martie 2018, limitele impuse de O.U.G. 114/2018 le-au produs scăderi ale veniturilor.