Pintea: Gradul de ocupare al spitalelor de psihiatrie din toată țara este de aproximativ 60%

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a spus, miercuri, că gradul de ocupare al spitalelor de psihiatrie din toată țara este de aproximativ 60%.

„Gradul de ocupare al spitalelor de psihiatrie din toată țara este de aproximativ 60%”, a spus Pintea, conform Mediafax.

Ministrul a declarat că verificările privind această problemă trebuie făcute punctual, pe secții.

„Pe cronici, pe acuți, pe măsuri de siguranță și asta am început să facem. S-a spus că nu s-a făcut nimic. Eu vă spun că s-a făcut. Anul trecut am suplimentat numărul de posturi, ceea ce nu e puțin lucru, pentru că erau multe spitale sub normativul minim”, informează ministrul Sănătății.

Sorina Pintea a spus și că a urmărit multe dintre propunerile intrate în cabinetul său care vizau aceste aspecte: „Ați rămâne surprinși. Societatea civilă care spune că trebuia să facem nu știu câte lucruri, nu au făcut foarte multe propineri (...) săptămâna viitoare am convocat o întrunire între membrii comisiei de psihiatrie, pentru că ministrul, oricare ar fi el - medic, nemedic -, așteaptă propuneri de la specialiști, care nu au venit”.

Ministrul Sănătății a precizat că a convocat pentru una din zilele săptămânii viitoare și o întâlnire între comisia de psihiatrie a Ministerului Sănătății, reprezentanții societății civile și medici care lucrează în aceste secții.

Potrivit aceleiași surse, măsurile urgente pe care a spus că le va lua vor putea fi implementate începând cu săptămâna viitoare, dacă specialiștii și societatea civilă vor ajunge la un consens.

În ceea ce privește situația controalelor din spitalele de psihiatrie, despre care Pintea a spus că vor fi mai intense în perioada următoare, verificările vor începe luni.

„Am discutat cu inspectorul șef al Ministerului Sănătății care a conceput un plan de control pe care îl voi vedea în cursul zilei de astăzi (miercuri, n.r.) și de luni vor începe controale la toate spitalele de psihiatrie. Personal voi merge la spitalele de psihiatrie, dar numai după ce voi merge săptămâna viitoare (...) la Spitalul Poiana-Mare din județul Dolj care, până în 2002 a avut statut de măsuri de siguranță și care i-a fost retras pentru că acolo erau niște condiții inumane”, informează ministrul.

Întrebată care e motivul pentru care nu a dispus acest tip de controale și înainte de momentul tragediei de la Săpoca, ministrul a precizat că demersuri în acest sens s-au făcut încă de acum două luni.

„Eu nu am considerat necesar să spun public ce fac și ce planuri avem. Nu a fost vorba de controale, noi am făcut o analiză a personalului, a supraaglomerării și am pregătit niște documente pe care să le discutăm împreună cu Ministerul Muncii pe partea de social. Știți bine, pacienții sunt externați, rolul nostru se termină acolo: ei sunt luați pe semnătură de familii, dar nu sunt monitorizați suficient”, a spus ministrul.