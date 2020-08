Avocatul Gheorghe Piperea, după ce autoritățile au anunțat posibilitatea oligativității purtării măștii în casă și mașină: Urmează criogenarea?

Avocatul Gheorghe Piperea susține că obligația de a purta mască în mașină și în casă, vehiculată de autorități, riscă să cauzeze probleme de sănătate neașteptate.

"Dupa aberatia purtarii obligatorii a mastii in aer liber, in locurile publice asa-zis aglomerate*, "ielita" tehnocrata a p(l)andemiei romanesti a inceput sa vorbeasca si de purtarea obligatorie a mastii in masina personala sau in casa proprie.

A purta masca pe figura in masina proprie, mai ales cand esti la volan, este un minunat prilej de a te transforma intr-un adevarat pericol public pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice. Poti face hypoxie, poti stranuta (involuntar, poti actiona haotic volanul din aceste motive), poti fi distras de toate mancarimile din lume cauzate de fierberea la care ti-este supusa pielea in conditii indice de confort termic scazut (temperatura + umezeala ridicate) si, deci, poti provoca accidente si face rau nevinovatilor care se intampla sa imparta soseaua cu tine in acele momente. In plus, masina proprie este plina de toate micro si nano-organismele posibile, care s-au "obisnuit" cu mediul din masina si, culmea, s-au "obisnuit" cu nano-vietatile care te insotesc pe tine peste tot (300 de trilioane in tine, 300 de trilioane in metrul cub din jurul tau), intrand intr-un echilibru homeostatic care iti asigura un fel de imunitate naturala la tot felul de boli. Daca porti masca in masina proprie vreo 6 luni, anulezi toata aceasta homeostazie, ceea ce te va imbolnavi ulterior de toate racelile, gripele si bolesnitele din lume si iti va da alergii. Cine nu crede, sa isi aminteasca faptul ca, dupa o pauza de masina de 3-4 luni, reluarea sofatului aduce o gramada de raceli, alergii, pleoape uscate, gat uscat etc. Sunt chestii empirice, pe care le puteti observa toti - nu e cazul sa ma acuzati ca ma dau priceput la imunologie.

A purta masca si acasa este, iarasi, o prostie cat ... casa, tot din motive de stricare a homeostaziei generate de "comunitatea" vietatilor casei si ale membrilor familiei. In plus, daca este "necesara" purtarea mastii in propria casa, ce s-a intamplat cu distantarea sociala si cu izolarea? Nu mai sunt eficiente? Daca divinitatea asta infinitezimela (la care au ajuns sa se roage tehnocratii sa nu dispara nicioadata, pentru a se eterniza ei la putere si pentru a ne aplatiza pe toti, pana ne vor fi aduns la stadiul de oaie neganditoare) nu e invinsa nici de purtarea mastii in casa, la ce sa ne asteptam peste 2-3 zile? La criogenare?

PS Adevarul e ca unii ar merita criogenati pentru vreo 200 de ani. Sa vada, ulterior, din istorie si studii antropologice, cat de idioti pot fi unii oameni pusi sa conduca o natiune in timpuri de criza regizata. Cat de slabi actori pot fi.

PPS Ca sa ma exprim in cliseele "triumvirilor" : nu vreau sa sperii lumea, dar nu credeti ca ar trebui ca cineva sa isi puna probleme serioase asupra efectelor psihologice ale acestor intruziuni in viata intima a omului? Cate psihoze, cate sociopatii, cate boli psihice (adevarate, nu regizate), cate sinucideri or sa apara? Ati vazut filmuletul de pe iutiub cu individul gol pusca aruncandu-se de la balcon direct pe o masina? Cu jandarmii care, in loc sa il ajute sa ajunga in ambulanta (omul supravietuise), au incercat minute intregi sa il incatuseze pentru a putea fi "tratat" de covid? Omul refuzase internarea obligatorie in spital ... Asa ceva se va repeta, fara indoiala. Va lua cineva masuri de preventie a acestor nenorociri?

*pentru cei interesati de legalitate (cati or mai fi, ca musiu Orban ne-a indemnat pe toti sa nu mai respectam deciziile CCR si legile care nu ii convin tovarasiei sale): in Legea nr.55/2020 este inserata posibilitatea ca, prin acte administrative cu caracter normativ, sa se impuna purtarea mastii in spatii inchise; recent, in baza directivelor "stiintifice" ale "comandantului actiunii", care cumuleaza functia de sef al nu stiu carui comitet stiintifico-fantastic (fara a avea vreo diploma macar in materie de imunologie sau virusologie), al grupului de "comunicare" strategica (in fapt, propaganda demna de securitatea anilor '50 ai secolului trecut), plus alte n-shpe mii de pozitii de sef, musiu Orban a recomandat purtarea mastii in aer liber; optiunea de a transforma "recomandarea" in obligatie a cazut in sarcina prefectilor; peste tot, ca ciupercile dupa ploaie, au aparut ordine de prefecti care impun purtarea mastii in aer liber; dar prin acte ale guvernului si, cu atat mai putin, prin ordine ale prefectilor, nu se poate contrazice sau completa legea; este un principiu fundamental in Constitutie, care se numeste ierarhia actelor normative, care face ilegal/inexistent un act administrativ emis cu incalcarea legii sau pentru completarea legii; este o deturnare de putere si o incalcare a separatiei puterilor in stat; but, WHO cares?", scrie Piperea pe Facebook.