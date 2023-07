‘Pistruiatul’ intră tare în scandalul azilelor: Actorul Costel Băloiu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre mama lui, care a fost internată într-un cămin

‘Pistruiatul’ intervine în scandalul azilelor: Actorul Costel Băloiu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre mama lui, care a fost internată într-un cămin

'Pistruiatul' intervine în scandalul azilelor. Tot mai multe detalii și povești cutremurătoare ies iveală, cu vârstnici tratați inuman. Actorul Costel Băloiu a povestit experiența traumatizantă prin care a trecut cu mama sa, internată într-un cămin din Argeș.

‘Pistruiatul’ intervine în scandalul azilelor și spune că mama lui a murit imediat după ce a scos-o din azil, însă nici până în ziua de azi nu are o explicație din partea autorităților. Costel Băloiu a povestit cum a fost sunat de la azilul la care era internat mama sa, după doar câteva săptămâni de ședere, să vină să o ia, că „nu mai prinde weekendul”.

Actorul își internase mama acolo în urma recomandărilor făcute de medici, aceasta având mai multe diagnostice din sfera neurologică. Starea în care și-a găsit mama, după doar câteva săptămâni după ce nu o mai văzuse, îl bântuie și astăzi pe actor. Mai mult, acesta spune că nici până în prezent nu i s-a comunicat cauza decesului de către IML.

„Din păcate, da, am avut o experiență foarte urâtă. Nu vreau să pun eu acum sare să rană, că rana deja este deschisă și nu fac eu mare lucru.

Mama mea a fost diagnosticată cu Alzheimer, cu demență progresivă, foarte multe boli. La indicația medicului mi s-a spus să caut un azil de bun simț, m-a avertizat, în care s-o internez să aibă parte de îngrijire.

M-am dus la ea pe 7 august, am mâncat cu ea, că îi duceam mereu fructe şi poate lucruri pe care nu le primea acolo. Asta era ideea mea, n-aveam cum să verific. Se simțea foarte bine. N-am avut absolut nicio gândire în sensul de rău.

(…) După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul.

Şi i-am zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde.

Mi-au coborât-o cu pătura pe scări, ca un cadavru după marginea drumului. Am băgat-o în mașina personală, în pijama. M-am dus direct cu ea la urgență, la București. Când au văzut-o medicii de acolo mi-au spus: ați venit cu ea pe ultimii doi metri deshidratată și într-un hal de nu vreți să știți. Mi s-au dat înapoi medicamentele care trebuia să le ia pe trei luni de zile. Nu i-a dat nimeni un pahar cu apă sau să-i facă o perfuzie”, a detaliat ‘Pistruiatul’, la Antena 3.

Actorul este revoltat acum pe autorități, dar și pe el însuși, pentru că a ignorat unele semne pe care mama sa i le dădea că nu ar fi tratată corespunzător.

”Știți de ce sunt revoltat? Săraca, îmi spunea mereu când vedea punga cu medicamente că i le luam la trei luni și îmi spunea ce sunt astea? Vai de mine mama da, eu nu primesc așa ceva. Eu nu iau. Asistenta auzind-o spunea: nu, dragă, le mănânc eu.

Adică tot timpul am zis că-i din cauza bolii, că avea momente când era lucidă, momente mai puțin, dar niciodată în afara faptului că tot timpul îi era foame. Nu puteam să aduc foarte multe lucruri, că nu le primeau. Tot ce era perisabil, n-aveai voie o fructă. Un suc, știu eu ceva dulce nu era nicio problemă”, a mai mărturisit celebrul actor.