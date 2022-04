Eminența cenușie de la Kremlin o spune pe față: Ucraina va fi împărțită în mai multe state/ Vestul nu poate pricepe că pentru Rusia e un război existențial

Până acum doar s-a vorbit în unele cercuri de viitorul Ucrainei după ”operațiunea militară specială” a Rusiei. Acum dinspre Moscova vine semnal clar și le răspunde tuturor celor nu înțeleg de ce în fața atâtor sancțiuni în vigoare și a celor care vor veni Rusia nu cedează. Pentru noi este un ”război existențial”, susține eminența roșie de la Moscova, care dă asigurări că Federația Rusă va lua măsuri inclusiv prin ”împărțirea Ucrainei” actuale în mai multe state pentru a mai preveni ceea ce a încercat actuala conducere de la Kiev să facă.

Fost consilier prezidențial atât al lui Boris Elțin, cât și al lui Vladimir Putin, Serghei Karaganov este președintele de onoare al think tank-ului din Moscova, Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare, potrivit The New Statesman.

El este asociat cu o serie de idei cheie în politica externă rusă, de la așa-numita doctrină Karaganov privind drepturile etnicilor ruși care trăiesc în străinătate până la principiul „distrugerii constructive”, cunoscut și sub numele de „doctrina lui Putin”.

Karaganov este apropiat atât de Putin, cât și de ministrul său de externe, Serghei Lavrov, și a formulat multe dintre ideile care au dus la războiul din Ucraina – deși și-a exprimat și dezacordul cu ideea unei ocupații pe termen lung a țării.

Karaganov a promovat conceptul de „Eurasia Mare” și a apărat un parteneriat mai strâns cu China. El este cunoscut ca un vârf al politicii externe și a susținut că îndelungata domnie a Occidentului în politica mondială se află acum la sfârșit.

Cotidianul german Tagesspiegel reia interviul acordat de Karaganov pentru Britain's New Statesman pe 28 martie pentru că permite o perspectivă profundă asupra mentalității conducerii de la Moscova, care se vede într-o luptă cu Occidentul pentru dominația lumii, pe care nu vrea să o piardă cu niciun preț.

”De 25 de ani, oamenii ca mine au spus că dacă NATO și alianțele occidentale se extind dincolo de anumite linii roșii, în special în Ucraina, va exista război. Mi-am imaginat acest scenariu în 1997. În 2008, președintele Putin a spus că dacă aderarea Ucrainei la Alianță va deveni posibilă, nu va mai exista Ucraina. Nu a fost auzit.”, declara Karaganov pentru Britain's New Statesman.

Eminența cenușie a lui Putin enumeră și principalele obiective ale Moscovei:

Primul obiectiv este de a pune capăt expansiunii NATO.

Au mai fost adăugate două obiective: unul este demilitarizarea Ucrainei; celălalt este denazificarea, pentru că există oameni în guvernul rus care sunt îngrijorați de ascensiunea ultranaționalismului în Ucraina în măsura în care cred că începe să semene cu Germania în anii ’30.

Scopul este, de asemenea, să elibereze republicile Donbass de opt ani de bombardamente continue.

Politologul spune că Rusia avea puternica convingere că războiul cu Ucraina era inevitabil – poate trei sau patru ani de acum înainte – și ar fi putut avea loc chiar pe teritoriul Rusiei.

„Așa că, probabil, Kremlinul a decis că, dacă trebuie să lupți, să luptăm pe teritoriul altcuiva, pe teritoriul unui vecin și al unei țări surori, cândva parte a Imperiului Rus. Dar adevăratul război este împotriva expansiunii occidentale”, susține el.

Karaganov spune că nu știe care va fi rezultatul acestui război, dar crede că va implica împărțirea Ucrainei, într-un fel sau altul.

„Să sperăm că va mai rămâne ceva numit Ucraina la sfârșit. Dar Rusia nu își poate permite să „piardă”, așa că avem nevoie de un fel de victorie. Și dacă există sentimentul că pierdem războiul, atunci cred că există o posibilitate sigură de escaladare. Acest război este între Occident și Rusia pentru o viitoare ordine mondială. Miza elitei ruse este foarte mare – pentru ei este un război existențial.”, spune acesta.