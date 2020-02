Plângere penală la DNA între oamenii numiți de Guvern

Prefectul George Lazăr a depus la DNA Bacău, în numele instituţiei pe care o conduce, o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva predecesoarei sale, Daniela Soroceanu.

Prefectul George Lazăr a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că plângerea are la bază o serie de documente în baza cărora Daniela Soroceanu ar fi semnat, ca prefect, ordinul de încetare de drept a calităţii consilierului judeţean PMP Laurenţiu Dulamă.

De altfel, respectivul consilier judeţean, care era şi vicepreşedinte al CJ Neamţ, a câştigat în instanţă, definitiv, procesul intentat împotriva ordinului prefectului, şi a fost repus în mandat.

"Am analizat documentele care au stat la baza emiterii ordinului din 2018 şi am constatat că actul administrativ a fost emis cu încălcarea prevederilor legale. Am sesizat Parchetul cu privire la faptul că numita Soroceanu Daniela ar fi putut comite infracţiunea în abuz în serviciu. Sesizarea a fost depusă la DNA Bacău", a declarat prefectul de Neamţ.

George Lazăr a adăugat că instituţia pe care o conduce a solicitat, printr-o acţiune în regres, ca Daniela Soroceanu să plătească şi cheltuielile de judecată puse în sarcina Prefecturii Neamţ de către instanţa de judecată.

Deşi a câştigat şi 10.000 lei ca daune morale pe care trebuia să le plătească Prefectura Neamţ, Laurenţiu Dulamă a refuzat să mai solicite aceşti bani.

În decembrie 2019, Daniela Soroceanu a fost eliberată din funcţia de prefect şi a revenit pe postul de secretar general al judeţului, acolo unde lucrează şi cu cel pe care l-a declarat incompatibil.

Vicepreşedintele CJ Neamţ, Laurenţiu Dulamă, a fost acuzat de incompatibilitate, şi şi-a pierdut calitatea de ales prin ordin al prefectului, pentru că soţia sa administra o societate comercială care avea un contract cu compania de apă, aflată în subordinea Consiliului Judeţean.

Însă compania în cauză deţine monopolul în judeţ în ceea ce priveşte serviciile de apă şi canal, iar societatea aflată în administrarea soţiei vicepreşedintelui CJ Neamţ era obligată prin lege să aibă un contract cu o companie furnizoare de apă şi canal.