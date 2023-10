Planul Abraham și ciudata hartă arătată de Netanyahu liderilor lumii: au șters Fâșia Gaza, cu mult înainte să înceapă războiul

Dacă o priviţi cu intenţii rele, o să spuneţi da. Dar nu, în discursul rostit, Netanyahu pune accent pe regiunea bogăţiilor care va apărea odată cu Acordul Abraham între ţările arabe şi Israel. Fără îndoială că în centrul acestui Orient Mijlociu se află Israelul. Se va întâlni tehnologia israeliană cu banii arabilor bogaţi. Israelul va deveni şi mai bogat.

Explică arabilor noua hartă

Dar pe hartă nu există Palestina. Au şters-o. Această hartă indică în mod clar scopul principal al Acordului Abraham, iar Netanyahu le impune, le explică, nu ştiu cum să spun, arabilor această hartă dacă nu au înţeles ...

Să unim într-un mod interesant atacul Hamas din 7 octombrie şi contraatacul înspăimântător al Israelului după acest atac cu decizia de a ocupa Fâşia Gaza. Toate se derulează una după alta.

Lipsa de speranţă, pesimismul sunt foarte rele

În articolul de ieri am scris că este posibil ca Hamas să fi organizat acest atac pentru a distruge Acordul Abraham, care a vândut Palestina. Această hartă este susţinută de acest argument. Lipsa speranţei, sărăcia, lipsa unui viitor şi poate gândirea că a fost vândută de către ţările arabe au împins Hamasul la un atac sângeros. Chiar şi luând în considerare un amplu atac venit din partea Israelului cu importante pierderi, inclusiv ocuparea Fâşiei Gaza...

Pare că Hamas şi-a atins scopul. Ţările arabe au suspendat acordul. Pentru moment harta noului Orient Mijlociu şi această pagină au fost închise.

Planul SUA pare că s-a destrămat

Această situaţie va oferi Chinei noi oportunităţi în regiune. Să nu uităm, China s-a împăcat cu saudiţii şi Iranul. De altfel, scopul SUA cu Acordul Abraham era acela de a oferi o protecţie şi mai mare Israelului, şi, aşa cum spuneam şi în articolul de ieri, să retragă saudiţii din Iran şi China.

Dar ce s-a întâmplat: totul arată că acordurile din care nu face parte Palestina, în care se consideră că Palestina nu există, în care Palestina este ştearsă din istorie nu vor dăinui, iar în Orientul Mijlociu nu va veni pacea până când palestinienilor nu li se va face dreptate...

Occidentul să-şi închidă ochii, să-şi astupe urechile, să tacă.

Dacă masacrul va continua în Fâşia Gaza şi dacă va fi şi ocupată, deasupra lumii vor apărea nori negri...

Un acord just pentru pace

O pace justă este precondiţia unei păci durabile. Cine poate convinge Israelul de acest lucru?

Al Doilea Război Mondial a izbucnit din cauza tratatului pe care Germania a fost obligată să-l semneze la încheierea Primului Război Mondial, în care onoarea germanilor era întrutotul încălcată.

Aşa au apărut nazismul şi Hitler. Pot să spun pe scurt că lumea occidentală este în favoarea războiului, şi nu în favoarea păcii în Orientul Mijlociu...

Ocuparea Fâşiei Gaza include, fără îndoială, şi posibilitatea uni război care se va extinde parţial în Orientul Mijlociu, inclusiv în Turcia.

Statele Unite se vor zbate în această mlaştină, economia va merge în jos, si vor fi nevoite să se retragă şi mai mult din faţa Chinei...

Harta a devenit oare istorie în dosarul personal al lui Netanyahu?

