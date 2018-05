Planul Administrației Trump în Orientul Mijlociu a fost dezvăluit

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse. ro vă propune o dezvăluire din cotidianul România Liberă în care ne este prezentat planul prin care Administrația Trump intenționează să instaureze pacea în Orientul Mijlociu.

România Liberă:

Președintele Horacio Cartes a inaugurat Ambasada Paraguayului la Ierusalim, a treia ţară care îşi mută principala reprezentanţă diplomatică de la Tel Aviv, după SUA şi Guatemala. În Maroc, peste 10.000 de oameni au protestat la Casablanca, faţă de mutarea Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, manifestanţii scandând lozinci împotriva Israelului.

Administrația Trump insistă că recunoașterea Ierusalimului drept capitală a Israelului este cel mai important pas „pe calea păcii“ nu numai între palestinieni și israelieni, dar și între lumea arabă și Israel.

Palestina, un stat fără nicio putere

Câteva dintre elementele acestui plan au „transpirat“ în mass-media și niciunul nu pare să aducă vreo pace în Orientul Mijlociu. Iar președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu are cum să accepte înființarea unui stat-marionetă, lipsit de orice putere, la cheremul statului care i-a ocupat teritoriile, Israelul.

În principiu, proiectul are nouă puncte de bază, primul referindu-se la suprafața viitorului stat palestinian, care va fi, conform propunerii, jumătate din Cisiordania și întreaga Fâșie Gaza.

Capitala Palestinei va fi Abu Dis, la est de Ierusalim.

Fâșia Gaza va face parte din statul Palestina, după dezarmarea -organizației Hamas.

Israelul va menține responsabilitatea securității pentru cea mai mare parte a Cisiordaniei și a punctelor de frontieră.

Valea Iordanului va rămâne sub suveranitatea Israelului și sub control militar. (Mai multe detalii AICI

Adevărul:

La o populaţie de 5,2 milioane de persoane, fondul valorează peste 193.000 de dolari per cetăţean norvegian, potrivit Financial Times. (Mai multe detalii AICI

În cazul SUA, „voinţa mesianică“ s-a exprimat prin Doctrina Monroe, singura care, în mod explicit, s-a bazat pe principiul denumit atunci „America americanilor!“ şi pe care ideologii lui Donald Trump au reformulat-o azi în sloganul „We will make America Great Again“. (Mai multe detalii AICI

RFI:

Copii maltrataţi sau abandonaţi au fost subiectul numărul unu recompensat de juriul din acest an, în majoritate feminin şi condus de actriţa australiană Cate Blanchett. Tema se regăseşte în La Palme d’or atribuită japonezului Hirokazu Kore-Eda pentru filmul «Shoplifters», în pelicula «Capharnaüm» al libanezei Nadine Labaki, recompensată cu premiul juriului dar şi în «Ayka», filmul ruso-kârghâzului Serghei Dvorţevoi în care am putut-o descoperi pe Salma Yeslyamova, laureata kazakhă a premiului pentru interpretare feminină.

Ziarul Le Monde enumeră alte teme socio-economice care au fost pe placul juriului anul acesta : revanşa afro-americană cu filmul «BlacKkKlansman» al lui Spike Lee, recompensat cu Marele Premiu, istoria epocii sovietice cu «Cold War» al polonezului Pawel Pawlikowski, premiat pentru cea mai bună regie. Au fost sprijiniţi şi cineaştii cu domiciliu forţat – iranianul Jafar Panahi, premiat pentru scenariu cu filmul «Three Faces» - sau cei care au pus în scenă parabola cristică privind nedreptatea lumii cu filmul «Lazzaro Felice» al italiencei Alice Rohrwacher, şi ea premiată ex-aequo pentru scenariu. Mai pe un ton sarcastic, Le Figaro notează că în selecţia oficială, pe lângă copii maltrataţi, am avut parte şi de «sindicalişti depresivi, sugaci abandonaţi, leproşi egipteni, producătoare de filme porno gay, mafioţi chinezi şi nelipsiţii serial-killeri».

#metoo şi spectrul lui Harwey Weinstein au planat deasupra Festivalului

Intregul palmares arată aşadar o deschidere spre nenorocirile lumii. In plus, o tentă puternic revendicativă s-a auzit şi văzut de-a lungul festivalului, în particular în contextul post-Weinstein. Această primă ediţie a competiţiei după revelaţiile sexuale privindu-l pe producătorul american a fost marcată de mişcarea #metoo şi tot ce decurge din ea (Mai multe detalii AICI