Platforma de streaming Paramount+ va fi lansată la începutul lunii martie şi reprezintă o versiune îmbunătăţită a CBS All Access, care a debutat în 2014, potrivit news.ro.

Paramount+ va fi disponibilă din 4 martie în America de Nord şi America Latină, din 25 martie, în ţările scandinave, şi de la jumătatea anului, în Australia.

Va oferi tot conţinutul CBS All Access - CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon, MTV şi Smithsonian Channel - la care vor fi adăugate sute de filme Paramount Pictures. În plus, utilizatorii vor putea urmări programe live ale posturilor CBS, CBSN, CBS Sports HQ şi ET Live.

Paramount+ va oferi, pentru început, 30.000 de episoade din diverse show-uri şi 2.500 de filme.

Conducerea companiei-mamă ViacomCBS a prezentat miercuri seară, în premieră, strategia de streaming a platformei Paramount+.

Din studiourile din Los Angeles, Shari Redstone, preşedinta Viacom CBS, Robert Bakish, CEO şi preşedinte ViacomCBS, şi alţi membri ai conducerii au vorbit despre planurile privitoare la noua platformă şi despre conţinutul disponibil.

După un an de când Viacom a fuzionat cu CBS, compania a fost „reinventată pentru o nouă piaţă şi un nou tip de consumatori”, a spus Redstone. „Piaţa a început să recunoască valoarea companiei”.

Bob Bakish a vorbit despre conţinutul pe care platforma îl va oferi. „Paramount spune poveşti pe care lumea le iubeşte. De la Godfather la seriale, ştim să facem hit-uri”.

El a subliniat că 900 de show-uri se află în prezent în producţie. După ce CBS All Access a fost transformat în Paramount+, toate posturile vor crea conţinut original pentru platformă.

Francize, seriale bazate pe idei noi şi documentare se numără între producţiile prezente pe Paramount+, a mai spus Bakish. Lor li se vor alătura filme clasice şi lungmetraje noi. Unele vor fi lansate pe platformă la mai puţin de 40 de zile de la premiera în cinematografe, altele, ceva mai târziu. Vor fi disponibile şi filme MGM şi de la alte studiouri americane.

Producţii Miramax se vor regăsi în conţinut, după ce Paramount a decis în 2020 să cumpere o parte din studioul independent care a creat filme ca „Shakespeare in Love” şi „Pulp Fiction”.

Vor fi transmise anual peste 1.000 de evenimente sportive, inclusiv Champions League, competiţii din baschet, golf şi NFL. Anual, vor fi produse 4 - 5 documentare despre fotbal, dar şi documentare din zona politică şi sănătate. Vor fi disponibile reportaje şi talk-show-uri.

CBS News, care are 200 de filiale în SUA, va ajunge şi în streaming, lunar vor fi prezentate noi seriale, iar pentru copii vor fi disponibile peste 7.000 de episoade plus filme, între care unele lansate exclusiv aici.

La evenimentul dedicat investitorilor, vedeta de televiziune şi actorul James Corden, al cărui show este găzduit de CBS, a subliniat că „Paramount+ va face lucrurile diferit de alte servicii de streaming”.

Înainte de pandemie, operatorii cinematografelor au insistat ca filmele lansate în săli să ruleze timp de 90 de zile înainte ca studiourile să le ofere platformelor sau posturilor de televiziune. Odată cu criza sanitară şi închiderea cinematografelor, mai multe studiouri americane au ales să schimbe strategia.

„Credem în puterea lansărilor în cinematografe, dar ştim că publicul se îndreaptă şi spre streaming”, a spus Jim Gianopulos, preşedinte/ CEO al Paramount Pictures.

Între filmele noi care vor ajunge pe platformă se numără „A Quiet Place Part II”, care va fi lansat în săli în septembrie, „Mission: Impossible 7”, în noiembrie, dar şi „Top Gun: Maverick” şi „Spongebob Movie: Sponge on the Run”. În plus, sunt pregătite continuări ale unor lungmetraje de succes, precum „Grease”, „Flashdance” şi „Love Story”.

Serialul „Frasier”, lansat la începutul anilor 1990, va reveni exclusiv la Paramount+, cu noi episoade şi cu actorul Kelsey Grammer în rol principal, dar şi de producător executiv.

Comediantul Trevor Noah va avea propriul show pe platformă, iar Beavis şi Butt-Head vor fi personajele unui nou film, în timp ce sezoanele „MTV Unplugged” şi „Behind the Music” şi mai multe reality show-uri vor face parte de asemenea din lineup.