Plecat din Guvernul Dăncilă, Victor Negrescu critică prestația miniștrilor de la Bruxelles: 'Puteau să se pregătească mai bine'

Fostul ministru pentru Afaceri Europene, Victor Negresu a declarat, sâmbătă, referindu-se la audierile miniștrilor în comisiile PE, că unii dintre membrii Executivului ”puteau să se pregătească mai bine”, deși el a lucrat timp de aproape doi ani cu aceștia pentru pregătirea momentului.

”A fost o săptămână plină pentru Președinția României la Consiliul UE la Bruxelles cu plusuri dar și cu minusuri. Minusul a fost dat de sentimentul că unii din miniștrii puteau să se pregătească mai bine pentru aceste audieri chiar dacă vă pot confirma că timp de aproape 2 ani am lucrat cu majoritatea miniștrilor pentru pregătirea acestui moment. Nu au fost tot timpul mesaje clare. România ar fi putut să își asume mai multe obiective politice majore. Integrarea în Schengen, diaspora, Strategia Dunării și Republica Moldova au fost aproape absente din discursuri. De exemplu în opinia mea, de fost europarlamentar, membru al Comisiei de bugete, în contextul în care România a înregistrat în ultimii ani rezultate economice bune, reprezentarea în această comisie a părut ezitantă, fără substanță. Mi-aș fi dorit să se vorbească în această comisie parlamentară despre obiectivul Președinției României pentru viitorul buget european mai ales că a fost asumată public finalizarea acestui dosar. Dacă vrem să facem România mai puternică în Uniunea Europeană trebuie să reprezentăm țara cu seriozitate și profesionalism”, a declarat Victor Negrescu, în contextul audierilor miniștrilor români în comisiile Parlamentului European.

El a mai spus că ”plusul a fost dat de faptul că există o așteptare foarte mare față de România”

”Plusul a fost dat de faptul că există o așteptare foarte mare față de România și potențialul pe care îl avem mai ales la nivelul expertizei pe care am dezvoltat-o la nivel tehnic în ultimii doi ani. Este clar că țara noastră poate profita de acest context pentru a fi mai bine cunoscută - și nu doar cu subiectele controversate. Acest plus de vizibilitate reprezintă și o excelentă ocazie politică pentru a interacționa mai mult cu familiile politice europene. Pentru social democrați îmi doresc ca dincolo de participarea activiștilor PES la reuniuni, să fim mai prezenți la nivel european. Social democrația românească are 125 de ani de istorie ce merită a fi mai bine cunoscută”, a conchis Negrescu.