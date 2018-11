Plecat din MAE, Victor Negrescu are o ultimă dorință înainte de CEx: Remanierea să fie axată pe criteriul competenţei profesionale

Victor Negrescu a afirmat, luni, că speră ca remanierea guvernamentală să fie axată pe criteriul competenţei profesionale.

"Sper ca remanierea să fie axată pe criteriul competenţei profesionale. Omul potrivit la locul potrivit. Este nevoie ca viitorii miniştri să cunoască foarte bine dosarele europene aferente domeniilor pe care le coordonează, dat fiind faptul că începe preşedinţia României la Consiliul UE. Acest lucru nu trebuie luat cu lejeritate. În ultimul an am organizat zeci de întâlniri de lucru la nivel guvernamental, dar şi schimburi de opinii cu reprezentanţii instituţiilor europene, pentru a creşte nivelul de cunoaştere a problematicilor UE. Nu este ca şi cum citeşti câteva pagini şi le cunoşti. Este important să respecţi practicile, cutumele, valorile europene, fiind în acelaşi timp capabil să promovezi obiectivele naţionale pentru dezvoltarea Uniunii Europene", a declarat Negrescu, membru al CExN PSD/BPN PSD, într-un punct de vedere transmis AGERPRES În opinia sa, cel mai important lucru este ca România "să se ţină de ce a promis şi să rămână mediatorul şi facilitatorul de consens de care UE are nevoie".

"În final mi-aş dori ca cei desemnaţi să fie ataşaţi de valorile social-democrate. Fără o reală convergenţă de idei, programul de guvernare va fi greu de implementat. Nu mă refer aici la oameni care vor implementa doar tehnic proiectele gândite, ci la persoane care pot da valoare acţiunilor politice guvernamentale. Ne trebuie oameni care se identifică cu ideile de stânga", a spus Negrescu.



Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat se reuneşte luni într-o şedinţă în care tema principală o reprezintă remanierea unor miniştri.



La finalul şedinţei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie, legat de remaniere, premierul Viorica Dăncilă a declarat că va prezenta o evaluare generală asupra activităţii Guvernului, dar şi una pe fiecare minister în parte, pornind de la obiectivele programului de guvernare.



La începutul lunii noiembrie, Victor Negrescu a demisionat din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, în locul său fiind numit George Ciamba.