PMP lansează o platformă cu recomandări ale cetăţenilor şi propune mai multe măsuri pentru perioada următoare

PMP propune mai multe măsuri pentru perioada următoare, printre care alocarea a 0,5% din PIB pentru cercetare medicală, dar şi renunţarea pentru acest an la programul PNDL, şi lansează platforma www.solutiata.ro în care cetăţenii pot să transmită recomandările lor, cele mai bune urmând să fie transpuse în proiecte de lege în Parlament, a anunţat liderul partidului, Eugen Tomac.

"Partidele politice au obligaţia să vină cu propuneri şi soluţii pentru decidenţi cu privire la măsurile pe care statul să le ia în perioada următoare. Domenii vitale ale statului sunt paralizate în momentul de faţă (...) şi cetăţenii sunt bulversaţi de faptul că nu ştiu ce se va întâmpla mâine, peste o săptămână sau în cursul acestui an. Celelalte partide încearcă să comunice cu cetăţenii de la o anumită înălţime, fără să ţină cont de ce aşteaptă oamenii. PMP vine cu o invitaţie către români - şi anume vrem ca dumneavoastră să veniţi cu soluţii pe care decidenţii să le aplice astfel încât prin criza care se anunţă să putem trece mai bine. PMP va lansa platforma solutiata.ro prin care îi invităm pe români să vină cu propunerile lor către decidenţi. PMP va prelua cele mai bune recomandări pe care le vor transmite românii şi le va transforma în iniţiative legislative şi (...) le va pune pe masa Guvernului pentru a le adopta", a afirmat Tomac, la o conferinţă de presă.PMP are o serie de propuneri: un pact naţional pe sănătate, adoptarea în Parlament a proiectului privind înfiinţarea celor 8 spitale regionale, alocarea a 0,5% din PIB pentru cercetare medicală.Tomac a menţionat şi propuneri economice, printre care aceea ca 50% dintre contribuţiile plătite anul trecut de companii la buget pentru fiecare angajat să se returnate, condiţia fiind să fie păstrate locurile de muncă."Trebuie să salvăm locurile de muncă. Nu este o soluţie să-i trimitem pe cei care sunt motorul economiei după credite la bănci. (...) Este esenţial şi credem că o măsură corectă este ca 50% din sumele pe care companiile le-au virat bugetului statului pentru fiecare angajat - deci cei care şi-au plătit la zi taxele şi impozitele - să fie susţinuţi în momente dificile. Credem că dacă statul va reîntoarce cel puţin 50% din sumele plătite de fiecare angajator în cursul anului trecut către cei care astăzi sunt în dificultate cu condiţia de a păstra aceleaşi număr de locuri de muncă, credem că este o măsură corectă pe care România o poate adopta", a explicat Tomac.Liderul PMP a menţionat şi obligaţia Guvernului de a elimina toate pensiile speciale şi de a suspenda pe anul 2020 programul PNDL. "Propunerea noastră este să se suspende PNDL pentru 2020, să se amâne toate lucrările pentru anii următori, iar banii economisiţi, Guvernul să-i aloce pentru proiectele mari de infrastructură", a susţinut Tomac.PMP mai cere ca Guvernul să emită o ordonanţă de urgenţă pentru ca din luna iunie toate entităţile publice să facă cunoscute contractele încheiate şi facturile achitate la zi. "Toate instituţiile - primării, şcoli, spitale să-şi prezinte cheltuielile la zi aşa cum le angajează. Transparenţa este o soluţie corectă în timp de criză pentru a opri risipa banului public", a mai spus Tomac.PMP a solicitat şi investiţii în irigaţii, extinderea reţelei de gaze către populaţie, înfiinţarea a cel puţin 10 noi licee de profil informatic la nivel naţional."Cred că trebuie să dea un semnal de solidaritate şi Parlamentul. Am văzut că s-a mers bine fără ca parlamentarii să se prezinte la muncă. Credem în continuare, pentru a da un semnal pentru români, este vital ca, în această sesiune, proiectul propus de PMP privind reducerea numărului de parlamentari să fie adoptat", a menţionat Tomac.