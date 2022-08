PMP Neamț până la capăt alături de Ionel Arsene

PMP Neamț face parte dintr-o alianță majoritară, realizată in jurul PSD și al președintelui ales al Consiliului Județean, care functioneaza fără sincope și își demonstrează eficiența atât la nivelul Consiliului Județean, cât și al consiliilor locale din județ. Relaționarea cu partenerii noștri de alianță este una corectă și se bazează pe respect reciproc. Impreună cu partenerii de alianță susținem proiectele de care are nevoie județul Neamț și care generează dezvoltare, modernizarea județului și bunastare pentru nemțeni, anunță grupul consilierilor PMP din Consiliul Județean Neamț.

Ei susțin că resping orice atac care dorește să perturbe bunul mers al lucrurilor în județ

Orice încercare de a perturba coeziunea din actuala majoritate are doar scopul de a opri dezvoltarea județului din interse politice meschine și va fi respinsă cu fermitate de PMP, având convingerea că fiecare partid membru al majoritații create la nivelul județului Neamț dupa alegerile locale din anul 2020, procedează la fel.

Am sesizat, in acest sens, că se incearcă inducerea ideii că funcționarea actualei majorități ar avea sincope, că PMP Neamț ar critica președintele Consiliului Județean Neamț pe subiectul podului de la Luțca. Părerea exprimată de un invitat de la Bucuresti, intr-o conferintă de presă de saptămâna trecută, reprezintă doar o interpretare personală a acestuia, formată sub impulsul emoțiilor generate de prezentarea în unele medii naționale a subiectului și nu reprezintă pozitia PMP Neamț. Prăbușirea podului de la Luțca a fost un eveniment regretabil, nedorit de nimeni iar o opinie argumentată poate fi exprimata doar dupa finalizarea anchetelor aflate in derulare. La fel ca președintele Consiliului Județean Neamț, ca partenerii noștri de alianță și ca orice om de bună credință consideram că cei vinovați trebuie să platească, dar nu putem să aducem acuze fără argumente. De altfel PMP Neamț a manifestat de fiecare dată echilibru în prezentarea unor subiecte publice sensibile și nu s-a hazardat în a da sentințe pripite în privința vinovăției sau vinovaților.

PMP Neamț este un partid serios, își respectă alianța majoritară realizată la nivelul județului, a fost și va rămane un partener corect pentru toate formațiunile politice.

Impreună vom dezvolta județul NEAMȚ în acest mandat!, anunță Departamentul de Comunicare al PMP Neamţ.