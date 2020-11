PNL București critică dur Lista PSD București pentru alegerile parlamentare

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a afirmat că Gabriela Firea a fost o catastrofă pentru București.

”În primul rând, bugetul Bucureștiului este pur și simplu secat, este în faliment. Banii au fost cheltuiți și dați clicii PSD. Nimeni nu îmi poate spune un proiect semnificativ început de Firea și terminat în mandatul ei, unul care să conteze. În schimb, am avut 26 de companii municipale, politizate cu clica PSD, în consilii de administrație, în funcții bine plătite, la nivel de miniștri, și care nu au produs nimic. Am avut o risipă incredibilă. Sistemul de termoficare nu a beneficiat de investiții în acești patru ani și lumea mi se plânge mie că nu are apă caldă și căldură”, a spus Ciprian Ciucu.