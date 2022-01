PNL cere comisie de anchetă după nebunia facturilor la energie: 'Mă surprinde tăcerea ANRE'

Deputatul PNL Gheorghe Pecingina cere comisie parlamentară pentru a ancheta cum ANRE și-a exercitat atribuțiile de supraveghere furnizorilor de energie electrică și gaze naturale: „În toată nebunia ultimelor zile privind facturile la energie, mă surprinde tăcerea ANRE”.

„În toată nebunia ultimelor zile privind facturile la energie, mă surprinde tăcerea ANRE. Ei ar fi cei mai în măsură să răspundă și să ne lămurească în legătură cu cazurile de încălcare a legii de plafonare și compensare a prețurilor. Am de gând să le propun colegilor din Parlament comisie de evaluare a activității ANRE pe ultimul an și, dacă este cazul, comisie parlamentară de anchetă, pentru a vedea cum ANRE și-a exercitat atribuțiile de supraveghere a modului în care companiile de profil au aplicat prevederile Legii privind plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor”, scrie pe Facebook deputatul PNL Gheorghe Pecingina.

El acuză conducerea ANRE că nu acționează pentru îndeplinirea obiectivelor de activitate.

„În tot acest scandal, cel mai puțin vorbesc exact cei care ar trebui să vorbească cel mai mult, pentru că au cea mai mare responsabilitate în domeniu: domnii de la ANRE. Această instituție, aflată sub control parlamentar, are printre obiectele de activitate: `monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor`. Exact aceste obiective par să fi fost date uitării de ANRE în privința aplicării legii de plafonare și compensare a facturilor la energie. ANRE trebuie să devină o instituțe in serviciul românilor, nu un sanatoriu al rentierilor de lux”, conchide liberalul.