PNL cere consultări pe tema revocării viceprimarului Capitalei, Aurelian Bădulescu. Liberalii vor un candidat unic al Opoziției

PNL Bucuresti invita partidele de opozitie reprezentate in Consiliul General la consultari pe tema demiterii actualului viceprimar si a oportunitatii sustinerii comune a unui candidat de viceprimar, anunță liberalii prin intermediul unui comunicat de presă.

PNL Bucuresti a hotarat ieri in sedinta Biroului Politic, in unanimitate, sa invite astazi, 28 februarie, orele 10, la Primaria Capitalei, inaintea sedintei extraordinare de Consiliu General, reprezentantii USR si PMP la consultari in privinta votului pentru demiterea viceprimarului Adrian Badulescu si a oportunitatii sustinerii comune a unui candidat la functia de viceprimar.

PNL Bucuresti considera ca acest moment poate fi inceputul coagularii fortelor anti PSD in Bucuresti si ar putea reprezenta o sansa in plus pentru bucuresteni.

Am putea astfel sa punem presiune pe administratia PSD-Firea sa faca pasi concreti pentru bucuresteni in privinta fluidizarii traficului, a construirii de parcari, a refacerii sistemului de termoficare, a constructiei spitalului metropolitan, precum si pentru alte proiecte de interes major pentru bucuresteni, total blocate in momentul de fata.