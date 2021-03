PNL Dolj îl susţine pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de preşedinte al partidului

Biroul Politic Judeţean al PNL Dolj a decis, duminică, susţinerea candidaturii lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de preşedinte al partidului.

Potrivit unui comunicat de presă al PNL Dolj, în cadrul forului statutar a fost adoptată, cu unanimitate de voturi, rezoluţia de susţinere a actualului lider al formaţiunii.

"Prin această rezoluţie, PNL Dolj îşi manifestă susţinerea faţă de Ludovic Orban ca preşedinte al partidului, la baza acestei decizii aflându-se performanţele înregistrate în lunga sa carieră de om politic, dar şi în actul de guvernare în calitate de premier. (...) Având în vedere faptul că doar un bun organizator, cu viziune strategică clară asupra direcţiilor de acţiune ce trebuie urmate, care are determinare şi o putere mare de muncă poate fi liderul celei mai puternice formaţiuni de dreapta din România. Considerăm că domnul Ludovic Orban merită să rămână preşedintele PNL deoarece, într-o perioadă extrem de complicată din punct de vedere socio-economic, a reuşit să menţină în echilibru un partid, o guvernare şi o ţară", se arată în comunicat.PNL Dolj afirmă că actualul Orban a transformat Partidul Naţional Liberal "în principala forţă politică" a României, a câştigat alegerile europarlamentare, alegerile prezidenţiale şi alegerile locale şi "a reuşit să ţină piept, prin multă abilitate politică", unei majorităţi parlamentare, formată în jurul PSD."Partidul Naţional Liberal are în faţă cel puţin patru ani de guvernare pe care trebuie să îi onoreze cu responsabilitate şi prin asumarea unor decizii curajoase, iar PNL are nevoie de un lider care construieşte şi planifică nu doar viitorul Partidului Naţional Liberal, ci al întregii Românii", se mai menţionează în comunicat.