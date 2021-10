PNL îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: 'Nu a făcut niciun pat ATI în spitale. Cu tupeu, obrăznicie şi minciună nu poţi să administrezi un oraş'

Primăria Craiova nu a înfiinţat în perioada pandemiei niciun pat ATI, în cele trei spitale pe care le are în subordine, iar craiovenii riscă să rămână fără căldură în pragul iernii, a afirmat vicepreşedintele PNL Craiova, dr. Teodor Sas, consilier local, arată Agerpres.

"Peste doi ani se încheie exerciţiul financiar 2014-2021 şi Craiova este la sub 20% absorbţie de fonduri europene. În scurt timp începe exerciţiul financiar 2021-2027 şi Craiova nu are o strategie de dezvoltare, iar doamna primar doar se văicăreşte. Mai mult decât atât, aţi văzut vreun pat ATI făcut în pandemie, în ultimul an, în cele trei spitale aflate în subordinea primăriei Craiova?! Zero! Doamna primar doar se plânge şi acuză guvernul că nu ia măsuri. Dar administraţia locală a luat vreo măsură să facă vreun pat ATI în ultimul an?! Nicio măsură! Mulţi bani din bugetul Craiovei sunt cheltuiţi inoportun! Cu tupeu, obrăznicie şi minciună nu poţi să administrezi un oraş", a declarat Teodor Sas, într-o conferinţă de presă.

Lia Olguța Vasilescu (PSD) însă îl contrazice și spune că Primăria Craiova a fost pe primul loc în țară la absorbția de fonduri europene (pnl-guvernul-a-scapat-din_2038574.html">argumentele expuse de Olguța Vasilescu sunt disponibile aici).

Potrivit lui Teodor Sas, "aşa cum administraţia PSD de la Craiova a eşuat lamentabil în realizarea cartierului chinezesc şi în reabilitarea termică a blocurilor, aşa există riscul să eşueze în a furniza căldură craiovenilor".

"Acum critică guvernul (n.r. - primarul Olguţa Vasilescu) pentru că nu i-a dat bani din fondul de rezervă. Suma alocata la nivelul judeţului Dolj, pentru aproape 100 de comune, are aceeaşi valoare cu cât a cheltuit doamna primar pe acordul cadru pentru achiziţia de panseluţe. De aceea îi spun doamna primar Olguţa 'Panseluţa' Vasilescu: aceasta este prioritatea Municipiului Craiova? Să achiziţioneze plante şi pietricele colorate de milioane de euro? Să cumperi ierburi verzi pe pereţi la preţul de 4.000 de lei/mp? Asta e prioritatea municipalităţii? Sau prioritatea ar fi să găsească soluţii pentru furnizarea căldurii, să găsească soluţii pentru repararea străzilor sparte de avariile Companiei de Apă, să reabiliteze şcolile sau să atragă investitori?!", a argumentat Teodor Sas.

Preşedintele PNL Craiova, consilierul local Marian Vasile, a susţinut că primarul Lia Olguţa Vasilescu a încercat zilele trecute să îi "manipuleze grosolan pe craioveni" anunţând că nu se vor mai realiza investiţii în anul 2021 din cauza guvernului care nu alocat bani municipiului Craiova din Fondul de rezervă.

"Astfel de mesaje denotă doar nepricepere în a conduce acest oraş. Un primar care se plânge mereu, se văicăreşte, şi care ne spune că nu are soluţii este, probabil, un primar care îşi pregăteşte demisia. Dânsa a venit cu câteva zile înainte de a se termina anul 2021 şi a spus că nu mai poate realiza nicio investiţie din cauza guvernului. De ce doamna primar are zero investiţii? Pentru că nu gestionează bine banii craiovenilor. Nu are investiţii pentru că nu atrage investitori, nu creează un climat economic favorabil în Craiova astfel încât aceştia să înfiinţeze noi locuri de muncă. Declaraţiile dânsei denotă incompetenţă şi văicăreală şi transmit permanent că din cauza altora nu se face nimic pentru Craiova", a declarat Marian Vasile