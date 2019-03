PNL îl somează pe Teodor Meleșcanu să ia o decizie în privința mutării ambasadei României în Israel: 'Bâlbe și probleme de memorie'

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi îi atrage atenția ministrului de externe, Teodor Meleșcanu, că bâlbele în chestiunea mutării ambasadei României în Israel riscă să ne lase fără parteneri și îi cere acestuia să își asume o decizie:

“Lipsa de respect a PSD pentru profesioniștii din Ministerul de Externe generează haos, incoerență și bâlbe caraghioase în domeniul diplomatic, unde ar trebui să domnească rigoarea și seriozitatea. Domnul Teodor Meleșcanu a șters recent o postare de pe contul său de Facebook în care preciza că nu s-a luat o decizie privind mutarea ambasadei României la Ierusalim şi că încă se face o analiză. În mod bizar, în mai 2018, în urmă cu aproape un an, Meleșcanu lucra de zor la aceeași analiză privind situația ambasadei României în Israel, afirmând ulterior, în octombrie 2018, că aceasta a fost finalizată și transmisă premierului Viorica Dăncilă.

Citește și: Vești bune! Mii de angajați vor avea parte de încă o zi liberă- Când se va întâmpla asta

“Analiza a fost transmisă la nivelul prim-ministrului și urmează să fie distribuită de către Guvern la Președinție și la președinții celor două Camere. Noi, ca minister, ne-am încheiat analiza", a spus ministrul de Externe pe data de 12 octombrie 2018.

Acum aflăm cu surprindere că încă se lucrează la analiza finalizată în urmă cu câteva luni?!? Cum e posibil ca formarea unei opinii în cadrul Ministerului de Externe, într-un subiect atât de important, să dureze un an? Acolo lucrează profesioniști care ar putea formula un punct de vedere consistent în câteva ore, deci în mod evident Meleșcanu încearcă să saboteze concluziile acestora. In condițiile în care Meleșcanu va continua să blocheze opinia specialiștilor, lăsând-o pe Viorica Dăncilă - un munte de ignoranță - să facă politica externa, vom pierde parteneri diplomatici, așa cum am pierdut, previzibil, locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate ONU. Domnule ministru de Externe, dacă nu aveți idee ce să scrieți în vasta analiză la care lucrați de un an, chiar și după ce ați finalizat-o, vă puteți inspira din deciziile ONU și UE pe acest subiect. Nu există scuză pentru modul în care îi permiteți Vioricăi Dăncilă - care nu are nici cea mai vagă idee ce e pusă să spună și să facă - să se avânte în subiect, adevărul fiind că dvs înțelegeți ce se întâmplă, dar preferați compromisul politic în dauna respectului pentru diplomații de cariera”, a afirmat Ovidiu Raețchi, potrivit unui comunicat de presă.

Citește și: Toți românii sunt vizați! Prețul gazului va fi modificat- Decizia luată de Guvern .