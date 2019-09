PNL, lovitură pentru Viorica Dăncilă: comit deturnare de fonduri! Asta se pedepsește cu închisoare

Camera de Comerț româno-americană a anunțat că nu este implicată în vizita Vioricăi Dăncilă în SUA. Senatorul PNL, Florin Cîțu, consideră că, din acest moment, vizita premierului este una privată și amenință că liberalii vor urmări cu atenție toate cheltuielile pentru acest eveniment, iar dacă se decontează prin fonduri de la stat, atunci se va putea vorbi despre deturnare de fonduri.

”Vioricai i s-a stricat maioneza!

American Chamber of Commerce in Romania, AmCham, a dat un comunicat CLAR- NU ESTE IMPLICATA in vizita premierului romaniei in SUA.

In traducere, Viorica, bichonul si antropologul se duc intr-o calatorie PRIVATA in SUA.