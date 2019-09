PNL o somează pe Viorica Dăncilă: 'Să implementeze urgent sistemul Alertă Răpire Copil'

Vicepresedintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, o somează pe Viorica Dăncilă să implementeze de urgență sistemul Alertă Răpire Copil, punctând că a depus un proiect de lege în acest sens. Solicitarea sa vine după ce o fetiță de 11 ani dată dispărută vineri a fost găsită azi moartă.

"Au trecut două luni de când Dăncilă anunța că discută în Guvern sistemul Alertă Răpire Copil, care permite implicarea comunității în căutarea minorilor dispăruți, folosind informări SMS în toată aria de dispariție, alerte on-line și prin intermediul televiziunii. Au trecut două luni - și cu discuția am rămas, deși proiectul reproduce un sistem deja existent în Statele Unite sau Uniunea Europeană. Au trecut două luni - și Guvernul nu a făcut nimic, deși pentru acest program România a luat - încă din 2011! - sute de mii de euro din fonduri europene. Între timp, a mai dispărut o fetiță - și a fost găsită ucisă. Nu știu dacă sistemul Alertă Răpire Copil ar fi putut-o salva, dar mi se pare incredibil că a trecut atâta timp de la tragedia din Caracal și Guvernul nu a rezolvat problema. Am depus, tocmai pentru că nu am încredere în acest Executiv, un proiect legislativ care să reglementeze un mecanism similar, dar parcursul unui legi e mult mai lent, mai ales dacă vine din partea Opoziției. Nu a fost acceptat în procedură de urgență și mă aștept să zacă luni bune prin sertare, până când vine un punct de vedere negativ de la Guvern, cu argumentul că Ministerul de Interne "intenționează să reglementeze problema". Dar nu vor face nimic, pentru că sunt prea amețiți de luptele lor pentru putere și de campaniile electorale.

O somez - trebuie să o somăm toți - pe Viorica Dăncilă să rezolve urgent această problemă, indiferent sub ce formă legală, astfel încât la următoarele căutări de copii dispăruți să avem garanția că utilizăm toate instrumentele care funcționează deja în lumea civilizată", a scris Ovidiu Raetchi pe contul sau de Facebook.