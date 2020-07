PNL persistă într-un discurs care ar putea duce la dizolvarea partidului: Un nou derapaj la adresa ordinii de drept

După ce Ludovic Orban a instigat la nerespectarea deciziilor CCR, o atitudine similară este adoptată de liderul deputaţilor PNL. Liberalii riscă inclusiv dizolvarea partidului, având în vedere că în România sunt interzise partidele care militează împotriva principiilor statului de drept.

Liderul deputaţilor PNL Florin Roman afirmă că judecătorii CCR, care au declarat ca izolarea şi carantinarea sunt neconstituţionale, au tăcut mâlc, când romanii erau bătuţi şi gazaţi in Piaţa Victoriei, Curtea considerând că atunci nu au fost restrânse drepturi şi libertăţi cetăţeneşti şi declară că CCR este o anexa a PSD. El critică şi Avocatul Poporului, despre care afirmă că a tăcut la ”marea gazare a românilor”. În opinia sa, ”axa raului PSD-CCR-Avocatul Poporului este principalul adversar al românilor de bun simţ care luptă împotriva COVID”.

”Judecătorii CCR, care au declarat ca izolarea şi carantinarea sunt neconstituţionale, au tăcut mâlc, când romanii erau bătuţi şi gazaţi in Piaţa Victoriei! Atunci nu au fost restrânse drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, in opinia CCR, care nu mai este Curtea Constituţională a României, ci o anexa a PSD! La fel in cazul aşa zisului Avocat al poporului care s-a transformat in avocatul celor ce ţin cu dinţii de pensiile speciale! A tăcut la marea gazare a romanilor, nu a scos o vorba despre încălcarea drepturilor cetăţeneşti”, scrie Roman pe Facebook.

El considerră că ”axa răului PSD-CCR-Avocatul Poporului este principalul adversar al romanilor de bun simt care lupta împotriva COVID”.

Roman subliniază că suntem singura ţară din Europa unde CCR intervine peste epidemiologi şi guvern, blocând orice efort medical!

Premierul Ludovic Orban, a îndemnat românii să respecte regulile şi să nu ţină cont de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) - potrivit căreia izolarea şi carantina încalcă drepturi şi libertăţi fundamentale - în cazul unui contact cu un pacient infectat cu COVID - 19. Orban a mai declarat că ar propune prelungirea stării de alertă, având în vedere numărul mare de cazuri noi, dar că obiectivul Guvernului este de a nu mai introduce restricţii pe viitor.

Preşedintele Curţii Constituţionale Valer Dorneanu a subliniat la Digi24 că măsurile pentru protejarea sănătăţii trebuiau luate, dar în cadru legal, conform Constituţiei. El a accentuat că restrângerea unor drepturi se poate face doar prin lege. "Regret foarte mult că multe greşeli care se fac pe plan legislativ ni se pun nouă în cârcă, pentru greşeli evidente", a spus Dorneanu în replică la recomandarea făcută de premierul Ludovic Orban.

Potrivit articolului 40, alin. (2) din Constituţie, "Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale."

Potrivit art. 46 din Legea nr. 14/2003 - Legea partidelor politice, "(1) Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiţii: a) când se constată încălcarea prevederilor art. 30 alin. (7) şi ale art. 40 alin. (2) şi (4) din Constituţia României, republicată, de către Curtea Constituţională, precum şi ale art. 3 alin. (3) şi (4) din prezenta lege." Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, cererea de dizolvare se adresează Tribunalului Bucureşti de către Ministerul Public.