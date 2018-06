PNL prezintă planul PSD pentru SALVAREA lui Liviu Dragnea: Care sunt pașii DISPERAȚI

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, a anunțat planul Dragnea-Marian Neacșu pentru salvarea lui Liviu Dragnea, cunoscut deja în PSD. Acesta are 5 pași și deja a început să fie pus în aplicare, singurele soluții fiind votarea moțiunii de cenzură a PNL și acțiunile președintelui Iohannis:

“Planul Dragnea-Marian Neacșu pentru paralizarea statului si blocarea unei decizii definitive in dosarul secretarelor PSD Teleorman a fost schițat încă de joi seara și e ușor de intuit. În PSD el este deja cunoscut, pe bucati, actorilor care vor fi implicati. Este vorba despre 5 măsuri pe care le pot opri doar președintele Iohannis și votarea moțiunii de cenzură de miercuri:

1. Mesaj de forță după sentință

Dragnea a înțeles că nu are voie să dea dovadă de niciun semn de slăbiciune după sentința de joi, altfel va fi sacrificat imediat de partid. Pentru asta a organizat CEX-ul PSD, care a adoptat o declarație ofensiva. Se folosesc in mod deliberat de catre apropiatii lui Dragnea cuvinte tari, de forta - "distrugere", "lupta pana la capat" - pentru a acoperi pozitia extrem de vulnerabila generata de o condamnare cu executare.

2. Tacere strategica pana la motiune. Liste si remanieri.

Miscarile decisive vor fi declansate de Dragnea abia dupa o eventuala respingere a motiunii de cenzura. Pana atunci, obiectivele strategice vor fi doar sugerate, nu devoalate. Se vor lansa discutii-fumigena despre remananieri, pentru a tine sub control eventualii actori cu personalitate din Guvern (exemplu: Fifor trebuie sa se afiseze in suita lui Dragnea pentru a nu fi devansat de Caprar). Multi pesedisti viseaza sa evadeze la Bruxelles, pe listele pentru europarlamentare, drept pentru care in acest moment sunt activate promisiuni pentru toata lumea.

3. Ordonanța de urgență pe Codul Penal, imediat dupa motiune.

E cheia de bolta a intregului plan, miza este scaparea lui Dragnea de la inchisoare, restul fiind fronturi deschise pentru a genera senzatia unui razboi politic cu mize serioase.

4. Miscari pentru suspendarea presedintelui.

Tema suspendarii e foarte utila pentru PSD din doua motive: acopera problema reala (inchisoare cu executare pentru presedintele in functie al PSD - cea mai grava situatie din istoria partidului), da senzatia de lupta politica mai complexa si, mai ales, impune ideea ca Dragnea este un actor puternic. O suspendare de jure, integrala, este imposibila, atat pentru ca PSD ar pierde catastrofal referendumul de demitere, cat si pentru ca multi parlamentari UDMR, ALDE si chiar PSD nu ar vota actul initial in Parlament. Dar propuneri constante, negocieri formale si demaraje false vom vedea spre sfarsitul lunii.

5. Schimbari majore in configuratia serviciilor.

Mutarea acestora (SIE, SPP) in subordinea ministerelor (MAE, MAI), in baza unui studiu comandat special in acest sens de Comisia pentru elaborarea legilor securitatii nationale, studiu in care tarile de referinta au fost alese de la bun inceput pentru a servi tezele PSD-ALDE. Infiintarea unei autoritati pentru interceptari in subordinea lui Călin Popescu Tăriceanu, SRI fiind obligat sa renunte la atributii si arhive (a existat un proiect cu astfel de prevederi, dar el a fost retras in asteptarea momentului optim). Slabirea SRI e un element de negociere in forta lui Dragnea inclusiv in relatia cu SUA, care conteaza pe intelligence-ul romanesc in contextul fierbinte al Marii Negre.

Tot acest plan se poate opri miercuri. Ducerea lui la îndeplinire poate fi evitată prin votarea moțiunii de cenzură a Opozitiei. Nu vad nicio scuza pentru un parlamentar care refuza sa blocheze o ofensiva impotriva statului roman.

Actorul fundamental al acestor zile va fi președintele Iohannis. El isi va exercita, nota bene, toate atribuțiile constituționale și va acționa în momente cheie. Oricat de tantos ar fi tonul lui Dragnea, nu trebuie uitat un lucru: el este cel aflat intr-o pozitie catastrofala, el este cel care face greseli peste greseli, el propune un plan impotriva statului roman si el este cel impotriva caruia curge fiecare minut”, a scris Ovidu Raețchi pe pagina sa de Facebook.

