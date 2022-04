PNL: Proiectul de lege care stimulează investițiile românilor la bursă a fost aprobat astăzi de Camera Deputaților (for decizional)

Proiectul de lege care crește atractivitatea pieței de capital prin simplificarea birocrației și regimului fiscal pentru investitorii individuali la bursă a fost aprobat astăzi de Camera Deputaților, for decizional. Proiectul de lege vizează reducerea impozitului pe câștig din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute mai puțin de un an, implementarea unui sistem de reținere la sursă și eliminarea obligativității de declarare/compensare a pierderilor, așa cum este în prezent.

Sebastian Burduja, inițiatorul proiectului legislativ: “Stimularea cererii prin reducerea poverii fiscale și a birocrației pentru investitorii pe piața de capital este o măsură liberală, pro-piață, un mare pas înainte spre o economie românească competitivă și puternică. Totodată, inițiativa noastră este perfect complementară măsurilor de stimulare a ofertei pe bursă, asumate de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): finalizarea listării unui pachet de până 15 % din acțiunile Hidroelectrica, până în al doilea trimestru din 2023, în cadrul măsurii de îmbunătățire a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic, respectiv o schemă de minimis pentru susținerea listării IMM-urilor românești.

Ce înseamnă aceasta lege pentru români? Pe de-o parte, românii vor putea investi mai ușor pe bursă și vor câștiga mai mult decât dacă și-ar ține în continuare banii la saltea sau în conturi bancare. Pe de altă parte, companiile românești vor avea acces la finanțări mai ieftine, ceea ce va însemna noi locuri de muncă, mai bine plătite, și condiții de trai mai bune pentru toți românii.

Urmează o altă listare istorică pentru România - Hidroelectrica (partea deținută de Fondul Proprietatea). Este o șansă pentru români să investească și să susțină o companie strategică a statului român. Cu sprijinul tuturor parlamentarilor care au înțeles importanța acestui proiect legislativ pentru piață, de anul viitor vom putea investi prin bursa românească fără birocrație și cu impozite reduse”, a declarat Sebastian Burduja.