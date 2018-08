PNL, scrisoare deschisă către Carmen Dan: PSD și ALDE să nu apeleze la diferite strategii

Ministrul de Interne, Carmen Dan și șefii din Jandarmerie vor fi audiați, săptămâna viitoare, în Comisia de Apărare. Vicepreședintele comisiei, Ovidiu Raețchi, trimite o scrisoare deschisă către Carmen Dan prin care îi cere ministrului să nu apeleze la subterfugii pentru a evita aceste audieri.

”In atentia ministrului Afacerilor Interne Carmen Dan,

Doamna ministru,

In urma discutiilor de ieri, din cadrul biroului Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, s-a stabilit ca veti fi invitata urgent, impreuna cu responsabilii din Jandarmerie, in cadrul Comisiei, pentru a explica Parlamentului (daca il respectati, desigur) si opiniei publice (daca o respectati, desigur) ce s-a intamplat la mitingul din 10 august din Piata Victoriei.

Avand in vedere ca ne temem de diferite strategii PSD pentru blocarea audierii (ieri, de pilda, cei din PSD-ALDE au lipsit, neexistand cvorum), va informez public ca urmatoarea sedinta a Comisiei va avea loc marti, 21 august, incepand cu ora 10.00. Va informez ca veti fi asteptata de parlamentarii din Opozitie care sunt membri ai Comisiei, de reprezentantii presei si, imi place sa sper, de reprezentantii PSD-ALDE, care intr-o tara normala ar dori sa inteleaga de la cei responsabili ce s-a intamplat la mitingul din 10 august, exercitandu-si astfel atributiile profesionale.

Cred ca nu veti incerca sa evitati, sa amanati sau sa blocati aceasta audiere decat daca va temeti sau aveti ceva de ascuns. Cred ca orice artificiu birocratic va fi invocat de colegii dvs. pentru a va feri de parlamentari si de presa ar dovedi ca fugiti de intrebari. Imi amintesc cu cat entuziasm, cu cata graba ati venit in fata Comisiei, solicitand chiar dvs o intalnire in timpul vacantei de anul trecut, impreuna cu domnul Cucos, pentru a sustine un proiect de lege prin care se ofereau Jandarmeriei atributii de urmarire penala - si imi imaginez ce s-ar fi intamplat in noaptea de 10 august daca cedam atunci in fata argumentelor dvs si ale domnului Cucos si ii lasam pe jandarmi sa ii si interogheze, de pilda, pe cetatenii israelieni batuti vineri pentru ca mergeau cu taxiul prin Bucuresti.

Cred, in egala masura, ca le veti cere domnului Cucos, domnului Sindile si colegilor lor din conducerea Jandarmeriei sa dea curs invitatiei noastre. Demnitatea este o caracteristica esentiala a celor care lucreaza in sistemul de ordine publica, si ar fi nedemn ca domnul Cucos si colegii sai sa fuga de raspundere si sa se ascunda - ce paradox! - in spatele scutului facut de parlamentarii PSD. Sunt convins ca aparenta fuga a domnului Cucos din fata presei, de ieri, dupa o declaratie de un minut, reprezinta doar un accident inerent emotiilor inceputului.

Va asteptam asadar la Comisia de Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala a Camerei Deputatilor de marti, 21 august, incepand cu ora 10.00.

Dar pun pariu public cu dvs ca nu veti veni si ca PSD va invoca scuze puerile pentru a va salva (faxul comisiei nu functioneaza, invitatia s-a ratacit in posta) si asta deoarece incercati sa ascundeti de Parlament si de opinia publica numeroasele incalcari ale legii din 10 august.”, arată Ovidiu Raețchi.