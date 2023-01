Poate fi renaționalizat Petrom-ul? Ministrul Finanțelor propune un sistem prin care statul să aibă controlul asupra resurselor

Ministrul Finanţelor Adrian Câciu a declarat, chestionat dacă există posibilitatea ca Petrom să devină din nou o companie naţionalizată, că este posibilă o altă abordare şi consideră că statul ar trebui să facă nişte investiţii, în sistem de private-equity, prin crearea unei linii de finanţare care să salveze unele companii. El a oferit exemplu în care statul a devenit acţionat la Fondul Proprietatea, cumpărând deja 43% din investiţie.

„E posibilă o altă abordare cu privire la companiile de resurse energetice. Din punctul meu de vedere, sunt două chestiuni care vor defini viitorul omenirii – energia şi hrana, ori statele trebuie să se implice mai mult în a avea control asupra resurselor, într-o formă nu neapărat de proprietate, dar într-o formă în care pot să nu aibă riscuri la adresa siguranţei cetăţenilor din perspectiva modului în care sunt folosite acele resurse”, a afirmat Adrian Câciu, întrebat joi la Euronews România dacă există posibilitatea ca Petrom să fie iar o companie naţionalizată, cândva, potrivit news.ro.

MInistrul Finanţelor a mai spus că statul român ar trebui să facă investiţii în câteva companii.

„Noi nu am stat. Ştiţi că am fost criticat când statul a devenit acţionar la Fondul Proprietatea, am fost criticat eu pentru ceva ce statul român de 20 de ani nu făcuse. Statul român a cumpărat deja 43% din investiţie şi eu cred că statul ar trebui să mai investească în câteva companii, pe sistem de private-equity, să creeze o linie de finanţare pentru a salva companii, inclusiv companii private, nu numai în zona aceasta energetică sau de hrană. (...) Statul poate să vină şi să solicite, de exemplu, garantarea unui împrumut în contravaloarea acţiunilor şi, dacă nu se plăteşte împrumutul, să devină acţionarul acelei companii”, a completat Câciu.