Pohta ce-a pohtit Iohannis și Marele pericol pentru PSD

Într-unul din articolele anterioare am scris despre faptul că președintele Klaus Iohannis va fi ”groparul politic” al PSD. Am argumentat atunci că tot ce se va întâmpla în acest an în zona politică va avea drept țintă obiectivul major al președintelui Iohannis de a elimina PSD din tot ce înseamnă decizia politică în România: servicii de informații, Guvern și acum Parlament, susține analistul Dan Barbu pe blogul personal.

Chiar dacă PSD a câștigat alegerile parlamentare, iar la locale a avut un scor destul de bun, asta nu înseamnă mare lucru. PSD a câștigat parlamentarele nu pentru că a avut un ofertă electorală irezistibilă sau pentru că a propus oameni excepționali în funcții publice. Nu! PSD a câștigat pentru că oamenii care au dorit să iasă la urne au dat un vot de blam lui Klaus Iohannis. Sigur că PSD are un electorat destul de stabil, dar și acesta este în scădere după condamnarea politică a lui Liviu Dragnea.

Un lucru foarte important despre care nu vorbește nimeni este marele pericol pentru PSD. Precedentul a fost deja creat. Câtă vreme la Palatul Cotroceni se va afla Klaus Iohannis și după prezidențialele din 2024 un lider tot din zona PNL – USR, PSD nu va mai avea acces la guvernare. Atacul la PSD din partea președintelui Iohannis nu este doar o simplă ambiție politică, ci face parte dintr-un plan bine pus la punct, agreat în marile capitale europene, dar și în SUA.

Este greu de crezut că PSD va mai reuși să ia peste 45% la alegerile parlamentare și atunci să acceadă la guvernare în mod automat. Un simplu scenariu pe care îl lansez la acest moment sună cam așa, iar PSD trebuie să fie foarte atent: Klaus Iohannis nu va mai putea să aibă încă un mandat la Palatul Cotroceni, dar nu îl va împiedica nimeni și nimic să ajungă la Palatul Victoria. Este foarte probabil să avem un fel de rocadă politică, iar cel care va candida la prezidențiale peste 4 ani din partea PNL-USR să meargă în tandem cu propunerea de prim-ministru, în persoana lui Klaus Iohannis. În aceste condiții, pentru PSD urmează o lungă perioadă pe băncile Opoziției.

PS. Pariez pentru 2024 pe tandemul Dominic Fritz (Palatul Cotroceni) – Klaus Iohannis (Palatul Victoria)!