Polițistul de la STS, cel care a vorbit cu Alexandra Măceșanu, RUPE TĂCEREA: 'Am mai discutat cu ea, dar am primit un alt apel'

Viorel Florescu, polițistul de la 112 Slatina, cel care a preluat primul apel al Alexandrei Măceșanu și care apare în înregistrările audio difuzate de STIRIPESURSE.RO explică de ce i-a spus fetei să închidă telefonul ca să nu mai țină linia ocupată.

”REPORTER: Cum funcționează la noi acest sistem 112? Cum funcționează în România?

POLIȚIST: Apelul de la orice apelant din țară e preluat de STS. După ce strâng câteva date preliminare, apelul ni se trimite nouă prin aplicația asta care este în vigoare și funcționează. După care și noi, la rândul nostru, în limita timpului disponibil... De ce zic timp disponibil? Pentru că apelurile vin unul după altul. Nu există, să zicem, avem liber o oră și putem sta de vorbă cu apelantul cât dorim din acest timp. Nu. Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde. Cam în atât timp trebuie să luăm contact cu acel apelant. Și când cu cel anterior nu am terminat, încercăm, nu să terminăm discuția, dar să strângem discuția să răspundem și la celălalt apel, în timpul cât mai util pentru că nu cunoaștem dacă apelantul care așteaptă pe linie, nu cunoaștem ce urgență este acolo.

REPORTER: Numai puțin. Deci, dumneavoastră aveți un timp limitat?

POLIȚIST: Avem un timp limitat și sub această presiune a timpului trebuie să răspundem și celui cu care suntem în contact, deci cel cu care vorbim, și în ideea de a prelua celălalt apelant pentru că nu cunoaștem ce urgență are acel apelant. Decât că avem un apel care trebuie luat. Nu cunoaștem...

REPORTER: Și timpul limitat este de? Cât ați spus?

POLIȚIST: Sunt pe niște culori acolo, exact ca la un semafor: apare verde, galben și după aia roșu. Când a apărut roșu, noi trebuie să contactăm acea persoană. Sunt cam 9 secunde. 9 secunde este timpul ăsta în care am putea să vorbim cu apelantul care este în contact. Dacă în 9 secunde n-am preluat... Câteodată mai depășește, dar atunci noi trebuie să limităm discuția asta cu cel cu care suntem în contact. Trebuie să obținem date prețioase, să reușim tot în același mod să comunicăm la cei din teritoriu și după aia să preluăm apelul ăsta care e în așteptare. Vă dați seama că sub această presiune noi trebuie să și discutăm, să și transmitem, să și luăm acest apel de urgență. Nu că e crâncen, dar este extraordinar de stresant. De-aia e și atât de stresant că mi se pare imposibil câteodată, cum putem să facem aceste lucruri? În afară de asta, ne vin în așteptare apeluri și câte două. Când am fost eu în discuție cu Alexandra, păi a venit apel, a stat în așteptare, a intrat pe roșu și nu puteam să mai stau. Dar anterior discuției cu Alexandra, am avut două apeluri deodată.

REPORTER: Alexandra sună la ora...

POLIȚIST: Contactul direct cu Alexandra a fost la 11:05, apelul dat de la STS către mine, către dispecer poliție. Am văzut în presă că 45 de secunde ar fi discutat doamnele de la STS cu Alexandra. În stenogramă m-am uitat și eu cât de cât. Au discutat destul de mult cu Alexandra. Dar la 11:05, eu am preluat apelul Alexandrei. Primul meu contact cu Alexandra. Înainte să vorbeau cu Alexandra, (STS) mi-a spus, prin cască, că a fost răpită și violată. Am zis, se vede și pe stenograme, am zis: “Dați-mi mai repede”. Până la punerea în contact la 11:05, STS mi-a dat ceva (informații). Mi-au spus că “e o domnișoară bătută, răpită și violată și stabilește acum colega mai multe date.” Și mi-a închis apelul. Și până să-mi închidă apelul, eu am zis: “Grăbiți-vă. Dați-mi mai repede”. Și pe stenograme am văzut că a apărut. Într-adevăr, așa este. Mi-am dat seama că e o situație gravă.

REPORTER: Deci atunci când dumneavoastră ați spus “Aoleu, da, grăbiți-vă!”, vorbeați cu cei de la STS.

POLIȚIST: Da, ele îmi explicau cât de cât ce înțeleseseră de la Alexandra, situația ei. Apoi am discutat eu cu ea, am întrebat-o din nou dacă știe unde se află, ce s-a întâmplat, cât de cât. Sunt stenograme.

REPORTER: Eu am stenograma în față: “Alo, alo, a trecut pe lângă dig”.

POLIȚIST: Mi-a menționat treaba cu digu' și mi-a zis și ceva de Bold. Am văzut că am fost învinovățit că nu știu Boldul din Caracal. Dar noi nu știm orașele decât ca configurație, ca zonă, dar cartiere sau zone mărginașe, nu avem idee. Doar cei care se află în teritoriu acolo, polițiștii care se află în zona de competență.

REPORTER: Dumneavoastră fiind de fapt în Slatina.

POLIȚIST: Noi fiind în Slatina și nu avem decât harta județului Olt de la A la Z. În rest, că e cartierul Bold, că e strada Bold sau știu eu ce dig mai este pe-acolo, nu cunoști. Și atunci asta e presiunea timpului, să obțin și date, să le comunic și la cei din teren pentru că ei știu. Ei știu de-acolo zona. Apăruse un alt apel, dar asta e către finalul discuției, acel apel care apăruse. Cât am putut să vorbesc fără să-mi apară un nou apel am putut să vorbesc liniștit, să o calmez, să spună adresa, cât de cât. Acum, faptul că pe finalul discuției a apărut și acel apel pe roșu și eu în timpul discuției am sunat la cei de la Caracal, nu terminasem conversația cu Alexandra și deja eu am comunicat la cei de la... Asta-i ideea. Să comunic foarte repede că era un caz deosebit. Eu așa l-am perceput din plânsul și suspinele ei. Nu era să iei ceva în derâdere, hai mă lasă că nu-i adevărat. Nu. Era ceva foarte serios. Și la modul ăsta am comunicat. Extrem de repede. La ofițerul de serviciu la Caracal.

REPORTER: În timp ce vorbeați cu Alexandra ați și comunicat informația către Caracal.

POLIȚIST: Am și comunicat. Sigur că da. După aia am mai discutat puțin cu Alexandra, după care mi-a apărut apelul și am zis în 9 secunde trebuie să răspund și la celălalt apel pentru că nu cunosc urgența din spatele acelui apel. Nu zic că am grăbit-o. Nu e vina de la mine că nu vreau să stau de vorbă cu un om care are o situație deosebită. Faptul că trebuie să preiau și acel apel și sunt singur, singur preiau apelurile, nu am pe nimeni lângă mine, ca să preia apelurile și eu să stau de vorbă liniștit cu fata asta. Deci nu avem sistemul ăsta de 2-3 lucrători sau măcar 2. Măcar 2. mi-am dorit de nu știu când. Așa suntem. O singură persoană pe acea tură de 24 de ore. Și apelurile încercăm să le luăm la maximum, cât se poate, să limităm...

REPORTER: Numai puțin. Stați puțin. Deci dumneavoastră 24 de ore stați și răspundeți și preluați apelurile și încercați să gestionați?

POLIȚIST: Sigur. Sigur că da. Eu preiau pe tură toate apelurile care vin în 24 de ore, din tot județul și din țară, care mai vin. Eu singur. Nu avem. A fost odată o organigramă, țin minte, de mai multe persoane, de 10 am înțeles. 10 funcții. Și am rămas doar 5. De când sunt eu acolo, de 6-7 ani suntem unu pe tură. Vă dați seama? De atâta timp. Nu putem. E imposibil, apar și câte două apeluri câteodată. Situații cum am avut aici anterior, două am avut deodată. Trebuie să răspund și la ele, să o preiau și pe Alexandra, și pe apelul care vine. Toate curg. Toate curg. Nu poți de unu singur, e inuman.

REPORTER: Aplicația aceea pentru STS ca cineva în timp ce se vorbește deja să începi urmărirea telefonului respectiv. Există posibilitatea asta?

POLIȚIST: Nu există asemenea posibilitate. În momentul în care preiei un apel, harta e deschisă în permanență dar localizarea se generează automat cu acel trunchi de con cum zicem noi, dar în presă se folosește felie de pizza, ca să înțeleagă toată lumea. Acea localizare nu înseamnă că noi am găsit apelantul, în speță pe Alexandra. E o rază de 5-7 kilometri pătrați să localizăm. Dar noi la nivelul ăsta, STS și poliție nu putem să facem mai multă localizare. Noi, dispeceratul atât avem limitat.

REPORTER: Nici dacă așa cum vedem noi în filme, mai ține-o de vorbă să poți localiza. Nu există așa ceva?

POLIȚIST: Nu există așa ceva. Îmi dau seama, poate vă referiți la acel... Cum fac americanii la 911. Doamna (din SUA) cu calculatorul în față comunică bătând pe tastatură adresa, zona, la polițiștii din teritoriu. Cred că lor le apare direct pe monitoare, instant, localizarea. Mulți s-au referit că sistemele GPS sau prin GoogleMaps să localizăm. Noi nu putem pentru că acolo calculatoarele sunt setate și restricționate. Nu avem acces cu internetul. E intranet. Nu putem să ieșim de-acolo. Totul este restricționat. Nu putem să facem nimic. De-aia am zis că să putem, dacă sună cineva la 112, să deschidă punctul ca la orice telefon mobil, mai performant. Dar nu putem, la nivelul ăsta nu putem. Și nici noi, nici STS. Am auzit că le-au dat trei adrese greșite. Nu cunosc lucrul ăsta dar.... nu putem localiza. La nivelul nostru nu se poate localiza, la nivel de dispecer poliție și STS nu se poate localiza străduța, nu neapărat casa.”, a declarat Viorel Florescu, polițist 112 Slatina, cel care a preluat primul apel al Alexandrei.

Apel I - 25/07/2019, ora: 11:05:08 a.m.

Op. 112 (1): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția!

Op. 112 (1): Ce s-a întâmplat doamnă, cum vă numiți?

A.M.: Sunt domnișoară, am 15 ani, și ieri am fost sechestrată de către un domn...

Op. 112 (1): Cum te cheamă?

A.M.: Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt....

Op. 112 (1): Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

A.M.: În Dobro ... Aaa.. În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact...

Op. 112 (1) (ton ironic): Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? ... Aloo?

A.M.: Da, stați, nu plecați vă rog...

Op. 112 (1): Ai fost violată?

A.M.: (plângând) Da, am fost violată!

Op. 112 (1): Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce ... cum te putem găsi!

A.M.: A venit, a venit, a venit...Veniți repede, vă rog!!! Se închide apelul.

Op. 112 (1): Păi să venim unde frate în Caracal... (zgomot de fundal)? Păi ce dracu să-i fac că e în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde...și poliția mea vorbește... Dă-i asociere...

Pe fundal se aude un alt operator: 11:06:57

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal? Păi și acuma pe unde ești, te poți uita? Uită-te...uită-te ...

Op. 112 (2): Dar de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi...

Op. 112 (1) către poliție: O să vă sune imediat colega, că o avem la telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega că încearcă să mai ia niște date! Este răpită, dusă în Caracal, violată....

Polițist (1): Răpită?

Op. 112 (1): Da și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla ...

Polițist (1): Aoleu..

Polițist (1): Da, grăbiți-vă..

Op. 112 (1): Da, imediat, imediat vă sună!

Apel II - 25/07/2019, ora 11:06:25 a.m.

Op. 112 (2): Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Tot eu sunt!

Op. 112 (2): Unde ești în Caracal?

A.M.: Am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi și eram pe lângă dig, pe domn îl cheamă Popescu Lucian Gabriel..

Op. 112 (2): Pe lângă dig, Popescu Lucian...păi și acuma pe unde ești? Te poți uita?

A.M.: Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă..

Op. 112 (2): Ia uită-te, uită-te pe.... păi și da de unde îl cunoști tu pe el? Ia spune-mi..

A.M.: Deci, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până-n oraș, și dumnealui m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo, după aia a zis să mă ducă la el...

Op. 112 (2): Te-a luat la ocazie? Numărul la mașină...mai ții minte ceva din numărul de la mașină?

A.M.: Nu...

Op. 112 (2): Ce mașină, ce culoare măcar?

A.M.: Mașina era gri și avea boturile turtite...

Op. 112 (2): Cu bot turtit?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Atâta ai reținut tu, și acuma ești închisă? Ai trecut pe lângă dig?

A.M.: Da, atunci când m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în Bold sau ceva, nu știu.

Op. 112 (2): Bun, ai telefonul la tine, da?

A.M.: Da, dar e la el! Eu acuma sun de pe alt număr...

Op. 112 (2): Nu contează, de unde ai tu numărul ăsta?

A.M.: Care număr?

Op. 112 (2): Ăsta de pe care mă suni. De unde?

A.M.: E telefonul lui, l-am găsit aici..

Op. 112 (2): Telefonul lui?

A.M.: Da!

Op. 112 (2): Este telefonul lui, da, bun. Ia ...

A.M.: Da doamnă vă rog trimiteți-mi pe cineva că mi-e frică..

Op. 112 (2): Hai gata, stați puțin, te cred, te-am înțeles, stai puțin la telefon dacă tot poți ...

A.M.: (plângând în hohote) Mi-e frică, mi-e frică...

25/07/2019, ora 11:07:53 a.m. – apel preluat de către poliție.

Polițist (1): Alo

Op. 112 (2): Alo, poliția?

Polițist (1): Alo, a trecut pe lângă dig...

Op. 112 (2): A trecut pe lângă dig din ce am înțeles. De ieri e răpită, ăsta-i telefonul lui.

A.M.: Vă rog, veniți cât mai repede...

Polițist (1): Unde să venim domnișoară? Ia spuneți-ne ...

A.M.: Poftim?

Polițist (1): Unde, unde?

A.M.: Nu știu exact, Am trecut pe lângă dig, dar acum cred că sunt în Bold, că altundeva nu putea să fie...

Polițist (1): Unde, în? Unde sunteți?

A.M.: În Bold...

Polițist (1): În Bold? Aaa... În județul Olt?

A.M.: Da uitați, uitați, stați un pic... Am găsit o adresă, bld. Antonius Caracalla nr. 9, B1, D.A. ... (nu se înțelege)

Polițist (1): Acolo rămâneți! Rămâneți acolo. Antonius Caracalla nr. 9, da?

A.M.: Veniți repede că mi-e frică, vă rog, vă rog!

Op. 112 (2): Continuați adresa asta, s-ar părea că e bloc...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică!...

Polițist (1): Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc.

A.M.: Nu este bloc, este o casă, este o curte...

Polițist (1): O casă, bun, rămâneți acolo să vină un echipaj de poliție, bine?

Op. 112 (2) (ironic vorbind): E închisă ...

A.M.: Vă rog veniți repede că mi-e frică de el, m-a bătut ...

Polițist (1): (pe ton imperativ): Bine, bine, rămâneți acolo!

A.M.: Aici rămân că n-am cum să ies, vă rog veniți (strigăt disperat)

Polițist (1): Sunteți cu cineva? Sunteți singură? Cum ați ajuns?

A.M.: Nuuuu, sunt singură, sunt singură vă rog...

Polițist (1): Sunteți singură, am înțeles, rămâneți acolo!

A.M.: (aproape plângând): Îmi este frică...

Polițistul prin stație: Alo, mașina, Antonius Caracalla numărul 9, este o fată bătută și violată, da?

A.M.: (auzind conversația, începe să plângă) Vă rog veniți repede că mi-e frică, vă rog!

Polițist (1): Domnișoară închideți telefonul, veți fi contactată și vine poliția acolo, da?

A.M.: Vă rog, veniți repede!

Polițist (1) (sictirit): Da , bine, bine.

A.M.: Domnule, domnule, este o mașină mare în curte ....

Polițist (1) (ton ridicat): Bine, rămâneți la nr. 9 acolo, exact acolo!

Apel III - 25/07/2019, ora 11:12:36 a.m.

Op. 112 (1): Alo 112, ce urgență aveți?

A.M.: (ton disperat) Doamnă ați trimis pe cineva? Că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate ...

Op. 112 (1): Da, ai vorbit cu poliția, da?

A.M.: Da, cu dumneavoastră!

Op. 112 (1): Ce ți-a zis poliția?

A.M.: Mi-a zis că o să trimită un echipaj, da vă rog veniți mai repede!

Polițist (2): Alo?

Op. 112 (1): Poliția? A revenit fata.

Polițist (2): Da...doamnă, spuneți domnișoară!

A.M.: Vă rog ați trimis pe cineva aici?

Polițist (2) (pe ton iritat): Am trimis, rămâneți acolo că nu... în 2 minute n-are cum să zboare măi domnișoară. Stați acolo, da?

A.M.: (plângând disperat) Veniți vă rog, veniți, mi-e frică...

Polițist (2) (ton ironic, atitudine zeflemistă): Păi de cine vă este frică?? Alo, de cine vă este frică?

A.M.: (plângând) De el...m-a bătut...

Polițist (2): De el, cine este persoana?

A.M.: Îl cheamă Popescu Lucian Gabriel!

Polițist (2): Popescu Lucian. Și unde stă ăsta acolo?

A.M.: Am zis că Bold, Antonius Caracalla numărul 9 ...

Polițist (2): Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian?

A.M.: Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui.

Polițist (2): Păi cartea de vizită e a lui?

A.M.: Nu știu...

Polițist (2) (ton ironic): Aaa, nu știi nici asta! Bine, așteptați acum...așteptați acolo, va veni acum echipajul în două-trei minute, așteptați.

A.M.: Vă rog stați cu mine la telefon că îmi este frică...vă rog...

Polițist (2): Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri, rămâneți acolo că vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da, două-trei minute, ce naiba? (pe fundal se aude plânsul Alexandrei)

A.M.: (plângând) Bine...

Polițist (2): Da? Stați liniștită, calmați-vă un pic, da?

A.M.: (plângând, disperată) Mi-e frică...!

Polițist (2): Încercați să vă calmați, păi...da? Calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum...

A.M.: (disperată) Bine, vă rog....

Polițist (2): Lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dvs.

A.M.: (plângând) Bine, bine, da.

Polițist (2): Bine.”.