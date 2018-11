Poliţia Ilfov: Protestatarii #REZIST care au vandalizat casa lui Iordache, amendaţi. Deputatul are timp 90 de zile să depună plângere penală

Poliţia Ilfov a amendat şase protestatari #rezist, care au vandalizat sâmbătă gardul casei deputatului Florin Iordache, în comuna Bragadiru. Fiecare protestatar a fost amendat cu câte 300 de lei.

"Am fost sesizaţi prin apel la 112 de către o doamnă, care ne-a transmis că la o casă învecinată nişte tineri lipesc nişte afişe pe gardul imobilului. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, care a identificat şase persoane. Ulterior, pe numele acestora a fost întocmite amenzi contravenţionale în valoare totală de 1800 de lei, 300 de lei pe persoană pentru încălcarea prevederilor Legii 61, art. 2. pct. 14 ('Scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate.')", a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, agent șef adjunct de poliție Dragoş-Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

Reprezentatul Poliţiei Ilfov a precizat că nu a fost depusă încă nicio plângere penală. "Momentan nu a fost depusă nicio plângere cu privire la săvârşirea infracţiunii de distrugere. Proprietarul imobilului are timp 90 de zile pentru a depune o plângere prealabilă, pentru infracţiunea de distrugere Codul Penal prevede că punerea în mişcare a acţiunii penale se face doar cu plângerea prealabilă a persoanei vătămate", a mai precizat agentul.

