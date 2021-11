Political correctness-ul atinge un nou nivel - Moș Crăciun de culoare la Disney (VIDEO)

Fără anunțuri oficiale, în parcurile Disney din SUA vor apărea Moș Crăciuni de culoare, cu ocazia sărbătorilor, pentru prima dată în istoria de 66 de ani a parcurilor tematice ale companiei, conform CNN.

Atât la Disneyland Resort din Anaheim, California, cât și la Walt Disney World Resort din Lake Buena Vista, Florida, un Moș Crăciun negru a fost observat cu anumite ocazii.

Un purtător de cuvânt al Disney a declarat pentru CNN că Moș Crăciun este reprezentat în diferite moduri în comunitățile locale și regionale și în întreaga lume - și în acest spirit, Moș Crăciun va reflecta diversitatea, atât la Disneyland Resort, cât și la Walt Disney World Resort.

Parcurile Disney sunt cel mai recent loc în care familiile pot vedea o astfel de reprezentare a lui Moș Crăciun, mai mulți Moși Crăciuni de culoare apărând în ultimii ani în centre comerciale și într-o reclamă recentă la biscuiții Oreo.

Așa cum era de așteptat, vizitatorii Disney și publicul larg au discutat subiectul în social media.

Utilizatorul Twitter @maciiannn a postat: "Sunt destul de sigur că tocmai l-am prins pe primul Moș Crăciun de culoare care a fost vreodată la Walt Disney World și plâng de fericire."

Dar @hawksmurray a comentat știrea, spunând: "Toată lumea știe că Moș Crăciun nu este negru, nu ar trebui să facă un Moș Crăciun negru doar pentru o cascadorie de promovare".

Unii utilizatori i-au răspuns, spunând "Toată lumea știe că Moș Crăciun nu este real".

disneyland santa said hello to ME. thank u andrew for the video pic.twitter.com/tUYpIYRAqX