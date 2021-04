Politician de top, fost șomer timp de 6 luni; din banii cui a trăit (VIDEO)

Jurist de profesie, Dan Barna nu a practicat foarte mult timp avocatura. El a fost angajat un an și jumătate ca avocat intr-o casă de avocatură din Franța, apoi, s-a întors în România, unde, pentru jumătate de an a fost șomer. Mărturisirea a fost făcut chiar de Dan Barna în cadrul emisiunii La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean.

“După ce mi-am dat demisia din casa de avocatură, am fost 6 luni șomer. Bine, nu mi-am depus documentele la șomaj, am trăit din împrumuturi de la prieteni și din ce îmi mai trimiteau părinții. Stăteam într-o mansardă, plăteam echivalentul, în banii de astăzi, a 100 de lei. Plăteam foarte puțin, era o familie de pensionari, absoluti remarcabili, nu mai trăiesc azi. Moșul fusese fierar și acolo stătea ucenicul, calfa. (...) Aveam un pat, o chiuvetă, biroul, un mic culoar între ele și un dulap de fier în care aveam tricourile. Cred ca erau 2 pe 3 metri. (...) Am stat undeva la 10 sau 12 ani acolo, după aia am cunoscut-o pe soția mea și ne-am mutat. Dar cheltuielile mele erau ridicol de mici. Și când nu mai aveam bani, mâncam pâine cu muștar” - a spus Dan Barna la Digi 24.