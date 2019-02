Politico.eu, despre acordul privind Nord Stream 2 - Câștigătorul clar este România. A reușit să încheie lucrările

Statele membre ale UE au convenit asupra unui compromis cu Parlamentul European și Comisia Europeană pentru reglementarea conductei de gaz Nord Stream 2 între Rusia și Germania.

Politico.eu analizeaza, intr-un articol, cine a pierdut si cine a castigat in urma acestei decizii, mentionand că România este marele câștigător pentru ca a reusit sa incheie lucrarile intr-un timp scurt.

"Câștigătorul clar este România, actualul președinte al Consiliului UE. În ciuda tensiunilor politice enorme din jurul conductei, a reușit să încheie lucrările cu privire la directivă doar câteva săptămâni după preluarea președinției în ianuarie", noteaza politico.eu.

Jurnalistii mentioneaza ca pentru a se ajunge la o decizie, in mod neobisnuit, a fost nevoie de o singura runda de negocieri intre Parlamentul European, Consiliu și Comisie.

Sursa citata precizeaza ca Germania, un puternic susținător al Nord Stream 2, a luptat din greu să blocheze Directiva privind gazele, insa nu a reusit, fiind amintit si telefonul dat de Angela Merkel premierului roman.

Referitor la Comisia Europeana, jurnalistii consideră ca a reușit să-și extindă autoritatea de reglementare și să acopere proiecte care fuseseră în afara domeniului său de competență, astfel încât aceasta să fie o victorie.

In ceea ce priveste Rusia, jurnalistii mentioneaza ca Moscova nu si-ar fi dorit ca Nord Stream 2 sa fie reglementata de normele UE privind gazele, insa constructia nu este afectata, astfel ca va putea fi pusa in functiune inainte de sfarsitul acestui an.

Pentru Ucraina vestea buna ar fi ca aceste controverse privind conducta au " forțat Germania să se angajeze să apere tranzitul continuu al gazului în Ucraina. Acest punct a fost subliniat în acordul franco-german de săptămâna trecută, care a descris compromisul lor față de Directiva privind gazele ca fiind "indispensabil pentru o discuție fructuoasă privind tranzitul tranzitoriu al gazelor prin Ucraina". Vestea proastă este că Ucraina este pe deplin dependentă de încrederea acestor țări în respectarea acestui angajament", scriu jurnalistii.