Poliţiştii au depistat doi şoferi care conduceau sub influenţa canabisului. Au fost deschise dosare penale.

Poliţiştii din Braşov au prins un tânăr de 21 de ani din Săcele că a urcat la volan după ce a consumat cannabis. Un alt bărbat, în vârstă de 29 de ani, din comuna Bod a fost depistat de poliţişti în trafic conducând sub influenţa drogurilor, în ambele cazuri fiind deschise dosare penale, informează News.ro.

„La data de 27 mai a.c., în jurul orei 16.30, poliţiştii au oprit în trafic un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Săcele, judeţul Braşov, care conducea un autoturism pe strada Jepilor, din municipiul Braşov. În timp ce poliţiştii efectuau controlul, au observat indicii în comportamentul conducătorului auto din care reieşea că s-ar fi aflat sub influenţa substanţelor interzise, fapt pentru care s-a procedat la testarea sa din punct de vedere al prezenţei substanţelor psihoactive, iar rezultatul a fost pozitiv la substanţa canabis. În consecinţă, bărbatul a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive consumate. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, în care se va propune soluţie legală la finalizarea acestora”, arată comunicatul de presă al IPJ Braşov.

Cel de-a doilea caz este tot de, sâmbătă, când „în jurul orelor 08.30, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Braşov au oprit pentru control, pe str. Zaharia Stancu din municipiul Braşov, un autovehicul care era condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din comuna Bod, judeţul Braşov.”

„În timpul efectuării controlului, conducătorul auto a manifestat o stare de agitaţie, ceea ce i-a determinat pe poliţişti să efectueze un test în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism, iar rezultatul a fost pozitiv la substanţa cannabis. Având în vedere rezultatul obţinut, poliţiştii au condus persoana la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive consumate. În cauză a fost întocmit un dosar penal, în care poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, urmând ca, la finalizarea acestora, să se propună soluţie legală”.