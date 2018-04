Poliţiştii din Argeş l-au încătuşat pe italianul suspectat de legături cu o grupare mafiotă care deţine 400 de apartamente în Piteşti

Cetăţeanul italian care are legături cu o grupare mafiotă din Italia şi care este cercetat pentru infracţiuni economice şi spălare de bani deţine aproximativ 400 de apartamente în Piteşti, procurorii italieni urmând să pună sechestru pe acestea. Între timp, procurorii români au demarat acţiunile de punere în aplicare a mandatului european de arestare şi au dispus reţinerea lui pentru 24 de ore.

Poliţiştii din Argeş au anunţat, joi, că cetăţeanul italian care coordona gruparea specializată în infracţiuni economice şi spălarea banilor a fost reţinut pentru 24 de ore. Procurorii de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Piteşti se ocupă de procedurile de punere în aplicare a mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare din Italia. Surse judiciare au precizat pentru News.ro, că italianul deţine în Piteşti aproximativ 400 de apartamente, iar procurorii din Italia vor pune sechestru pe toate.

Nicola Inquieto locuieşte de mulţi ani la Piteşti, iar afacerile sale imobiliare sunt evaluate la câteva milioane de euro. Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au făcut, joi, cinci percheziţii în judeul Argeş pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în infracţiuni economice şi spălarea banilor coordonat de un om de afaceri italian aparţinând organizaţiei de tip mafiot Zagaria. Gruparea acţiona în Italia şi în România.

Conform DIICOT, italianul controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societăţi, care erau parte integrantă din grupul infracţional organizat, cu roluri bine definite.

"Activitatea infracţională a suspectului I.N. a început pe teritoriul statului italian în urmă cu mai multi ani, respectiv din anul 2002, prin înfiinţarea unor societati comerciale cu obiecte de activitate diverse (în principal în domeniul tehnologiei comunicaţiilor). Ulterior, începând din anul 2004, unul dintre membri clanului de tip mafiot Zagaria, care a acţionat pe teritoriul României, respectiv suspectul I.N., direct şi prin intermediul membrilor săi de familie şi-a transferat în mod disimulat veniturile obţinute din activităţile infracţionale în România, ocazie cu care a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale pe raza municipiului Piteşti, având ca obiect principal de activitate construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale", precizează DIICOT.

Activităţile comerciale desfaşurate de către cele patru societăţi înfiinţate pe teritoriul României, în judeţul Argeş, s-au derulat sub o aparentă legalitate, iar profiturile obţinute în domeniul imobiliar au fost transferate de asemenea în mod disimulat către membrii familiei sale din Italia, aceştia din urmă având rolul de persoane interpuse în circuitul infracţional, adevăratul scop fiind de fapt finanţarea clanului de tip mafiot Zagaria, care acţionează pe teritoriul Italiei.

"Prin intermediul acestui mod de operare, suspectul I.N. a controlat, manipulat si transferat fluxuri financiare importante din România în Italia. De asemenea, din materialul probatoriu a rezultat în mod clar probe care confirmă apartenenţa suspectului I.N. la clanul de tip mafiot Zagaria, fiind un membru important al acestui clan pe teritoriul României. Totodată, din conţinutul procedurii penale reiese ca suspectul I.N. a finanţat printre altele si sprijinit în mod concret deţinutii clanului DEI CASALESI, o fracţiune a clanului de tip mafiot Zagaria", este concluzia procurilor DIICOT.

În cauză se desfăşoară activităţi complexe în vederea identificării şi strângerii de probe pentru savârşirea infracţiunilor de spălare de bani şi grup infracţional organizat, respectiv asociere criminală de tip mafiot, aceasta din urmă raportată la legislaţia autorităţilor din Italia.

Faţă de suspect a fost emis mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Italia.

De asemenea, acţiunea s-a desfăşurat în baza ordinului european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Italia (Parchetul Republicii din Napoli – Direcţia Generală Antimafia) şi cu sprijinul reprezentanţilor autorităţilor judiciare italiene şi al poliţiştilor de investigaţii criminale şi de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, conform news.ro.