Polițistul Robi, din Las Fierbinți, discurs manifest de Crăciun: Nu vedeți cât de săraci suntem? De ce să fim și răi?/ VIDEO

Realizatorii serialului ”Las Fierbinți” ne-au obișnuit ca la momente importante sau de sărbători să realizeze episoade speciale, iar actorii atacă problemele României reale. De data aceasta, polițistul Robi a avut un monolog impresionant, în care a vorbit despre sărăcia lucie în care se zbat românii și le-a cerut consătenilor ca măcar de Crăciun să încerce să nu mai fie și răi unii cu ceilalți.

"Voi nu vedeţi cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? Măcar o dată pe an să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva! Eu ştiu că n-aveţi bani pentru cadouri noi, nici eu nu am, dar din ce avem vechi, putem să dăm ceva ce avem în plus.

Dom' primar, să nu fiţi supărat pe primarul de la Dridu că a făcut nu ştiu ce brad de nu ştiu câţi metri! Ştiţi ce a făcut el, de fapt? A dat sărăcia cu sclipici şi aşa fac toţi primarii care ne pun luminiţe.

Păi asta ne trebuie nouă, luminiţe? Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alţii, din ce avem să dăm ceva, să ne ajutăm noi între noi că Moş Crăciun ne-a cam uitat pe noi, ca ţară”, se arată în monologul polițistului Robi.