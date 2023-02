Politolog român: Protestele de la Chișinău nu au capacitatea să schimbe puterea

Protestele organizate de Partidul politic Șor nu au capacitatea să devină violente și astfel să schimbe puterea de la Chișinău. Concluzia aparține politologului român, Radu Carp, potrivit căruia Ilan Șor încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova, folosindu-se de problemele reale cu care se confruntă țara.

De asemenea, potrivit comentatorului politic din România, faptul că premierul Dorin Recean pleacă în prima sa vizită externă la București, demonstrează o unitate de gândire între instituția prezidențială și Guvernul Republicii Moldova, transmite Știri.md cu referire la ipn.md.

La 1 martie premierul Dorin Recean pleacă în prima sa vizită oficială externă la București. Deplasarea are loc după ce în această săptămână președintele Maia Sandu s-a aflat într-o vizită oficială în România, având întrevederi cu președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciucă.

„Este foarte important că Dorin Recean are prima vizită în străinătate în România. Este o vizită pragmatică și simbolică. Se întâmplă ca și prim-ministrul să facă același traseu simbolic pe care l-a făcut președintele Republicii Moldova. Acest lucru e important pentru că arată o unitate de gândire la Chișinău. Sper ca această unitate să fie pe termen lung, pentru că au mai fost perioade cu unitate între șeful statului și prim-ministru, dar ea n-a durat mult”, a spus politologul român, Radu Carp, în cadrul emisiunii „Puncte de Reflecție” de la Vocea Basarabiei.

Potrivit expertului din România, pericolul unor destabilizări în interiorul Republicii Moldova poate fi evitat, atât timp cât protestele organizate de Partidul Șor nu au capacitatea să coaguleze o masă critică de cetățeni, capabili să determine schimbarea regimului politic.

„Opoziția este foarte eterogenă. Opoziția actualei guvernări este formată din partide care nici ele nu știu unde se află. Ele transmit mesajul că nu sunt cu Rusia, încercând să escamoteze niște legături care există. În privința protestelor, am urmărit ce s-a întâmplat duminică, doar că aceste proteste nu pot atrage acea masă critică ce ar putea să devină atât de violentă încât să schimbe puterea. Sigur că Ilan Șor are tot interesul să destabilizeze situația din Republica Moldova, profitând de probleme care sunt reale. Ei încearcă să supraliciteze niște probleme fără a le explica oamenilor că situația din Republica Moldova nu are cum să fie miraculos mai bună. Ei nu explică faptul că prețurile au crescut peste tot în lume, că e vorba de o inflație sistemică ”, a mai spus politologul român, Radu Carp.

Mișcarea Pentru Popor, din care face parte și Partidul politic Șor, a anunțat pentru data de 28 februarie un nou protest antiguvernamental. Potrivit organizatorilor, protestatarii vor solicita Guvernului, Parlamentului și Președinției un răspuns la Rezoluția aprobată în cadrul manifestației din 19 februarie. Rezoluția prevede achitarea integrală de către stat a facturilor la energia termică, gaz și electricitate pentru lunile de iarnă.