Poluarea aerului provocată de automobile depășește limitele OMS în toate capitalele UE și Londra (Studiu)

Deși în UE și Regatul Unit emisiile de dioxid de azot (NO2) sunt în declin, ele depășesc limitele stabilite de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a constatat un studiu.

Concentrațiile acestui gaz poluant au depășit în 2022 limitele OMS în toate capitalele UE și Londra, conform unui studiu realizat de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

NO2 este un gaz emis de obicei prin arderea combustibililor în transporturi și industrie și poate afecta sistemul respirator când e inhalat, relatează Euractiv prealuat de rador.

Transportul rutier a fost principala sursă de NO2 în 2020, cu 37% din totalul emisiilor, urmat de agricultură (19%) și sectoarele producător și extractiv (15%), conform datelor Agenției Europene a Mediului.

Fapt care constituie o problemă de sănătate publică, întrucât cele mai multe emisii ale mașinilor au loc în zone urbane, cu o densitate mare a populației. Ceea ce înseamnă o expunere foarte mare a oamenilor la gazul poluant, explică CREA. /.../

În 2021 OMS a decis, pe baza unor noi date științifice, să-și aducă la zi recomandările privind calitatea aerului, introducând o limită zilnică și micșorând limita medie anuală a concentrației de NO2 permise în aer.

Limitele OMS nu au obligativitate juridică, dar pot fi folosite de state pentru a-și adopta propriile standarde naționale. O mai bună conformare cu recomandările OMS ar putea salva anual 250.000 de vieți de europeni care mor de boli asociate cu inhalarea de NO2, afirmă studiul. /.../

În prezent mor anual peste 430.000 de europeni din cauza concentrațiilor de NO2 stabilite de actualele limite europene. Cifra ar putea să scadă cu 60%, la sub 180.000, dacă Europa ar adopta recomandările OMS, conform CREA.

În 2016-2021 a avut loc o scădere considerabilă a concentrațiilor de NO2 în cele mai multe capitale UE. Aici e inclusă și perioada excepțională 2020-2021, cânt traficul rutier s-a diminuat drastic din cauza pandemiei.

Cel mai scăzut nivel al poluării cu NO2 poate fi găsit la Tallinn (Estonia) și Stockholm (Suedia), în vreme ce în 2021 cea mai gravă poluare s-a înregistrat la Atena (Grecia) și București (România).

În ciuda reducerii generale, toate sursele de emisii din UE continuă să emită la niveluri prea ridicate, comparativ cu limitele OMS, explică CREA.

Pentru a ilustra acest fapt, CREA a calculat „ziua de depășire” pentru fiecare capitală, adică data la care un oraș își atinge și depășește limita medie anuală de poluare.

21 de capitale au ziua de depășire în primul semestru al anului, primul fiind Paris, pe 31 martie [București e pe locul 6, 26 aprilie, iar pe ultimul loc e Tallinn, 29 noiembrie - n.trad.].

Măsuri recomandate: limite mai stricte, mai multe încărcătoare pentru mașini

CREA a publicat și recomandări pentru decidenți în sensul îmbunătățirii calității aerului și a sănătății cetățenilor.

CREA propune standarde mai stricte în Directiva Calității Aerului Ambiental și la revizuirea Directivei Emisiilor Industriale.

Cere totodată implementarea cât mai curând cu putință a noilor standarde Euro 7, precum și extinderea rețelei de stații de încărcare electrică pentru a acoperi toate drumurile Europei.